Reprodução/redes sociais Rui Pimenta integrou o PT na década de 1980

Uma das figuras mais longevas na política partidária do Brasil, Rui Costa Pimenta é jornalista, escritor e o fundador do PCO. Ele já concorreu ao pleito por quatro vezes e sempre mirou no cargo de maior nível político brasileiro, a Presidência. Rui tem ligação direta com história de reconhecidas centrais sindicais voltadas à defesa da classe trabalhadora .

Voltando a mostrar seu nome para o eleitorado no pleito de 2026, Pimenta é natural da capital paulistana e nasceu no dia 25 de junho de 1957. O paulista de 69 anos cresceu numa uma família com forte ligação e participação a movimento de trabalhadores.

Seus pais são Mário Pimenta e Diva Costa Pimenta, e neto do militantes e fundador do PCB, João da Costa Pimenta. O avô dele foi uma personalidade que se destacou nas organizações das primeiras greves e formação dos primeiros sindicatos em São Paulo, no século 20.

Ele é casado com Natália Pimenta e tem quatro filhos. Rui Pimenta mantém sua vida pessoal e profissional na capital de São Paulo.

Formação em ciências humanas

Rui Pimenta iniciou a sua jornada acadêmica ainda na década de 1970, quando iniciou os estudos no curso de Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero (SP) e ao mesmo tempo cursou letras na Universidade de São Paulo (USP).

No período universitário, teve rotina direcionada a atuações em boletins sindicais e jornais focados nos trabalhadores. Foi por meio da comunicação e principalmente da escrita, que exerceu suas atividades profissionais ao longo da sua trajetória.





Atuação partidária

Pimenta iniciou sua trajetória política na década de década de 1980, quando atuou ativamente da fundação do PT, formando a intitulada Causa Operária. Mais de uma década depois, já em 1995, r ompeu essa corrente com o comando petista, organizando junto ao grupo que defendia os trabalhadores, uma nova legenda.

Reprodução/redes sociais Rui Pimenta (PCO)





O PCO surgiu, mas só teve seu registro oficializado mediante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 1997, ano em que Rui Pimento assumiu como presidente nacional do partido. Ele entrou na cena eleitoral propriamente dita no início dos anos 2000 e sempre mirou a vaga na cadeira principal do Palácio do Planalto.

O jornalista entrou nos pleitos de 2002, 2006, 2010, 2014 e 2022. Porém, o jornalista nunca exerceu cargos eletivos na máquina pública, ou seja, não não possui mandatos no Poder Executivo ou no Legislativo.

Atualmente, Pimenta atua de forma múltipla profissionalmente: trabalha como palestrante, editor e analista nacional e internacional de política. Rui apresenta-se diariamente fazendo análises na TV Causa Operária, veículo online do PCO. Além disso, assina como editor do jornal impresso da mesma instituição.