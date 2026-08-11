Polícia Federal: Divulgação Polícia Federal atua em casos de passageiros em atitude suspeita nos voos

Quatro passageiros tiveram que ser retirados de um avião, nesta segunda-feira (10), após mencionarem a possibilidade de haver uma bomba dentro da caixa de som que transportavam, em um voo que iria de Foz do Iguaçu (PR) para Curitiba, capital do estado.

O passageiro teve que retirar o aparelho de som da cabine por falta de espaço para acomodá-lo. Ao auxiliar a comissária a tirar a caixa, o homem comentou que poderiam haver explosivos dentro do objeto. Sob o alerta, a comissária avisou o comandante, que acionou a Polícia Federal (PF).

Os quatro passageiros que viajavam juntos foram retirados do avião e levados para prestar esclarecimentos aos policiais. Após serem ouvidos, foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência por comunicação falsa de crime. A Polícia Federal também fez uma avaliação de segurança antes da liberação do voo.





Recomendações

Segundo a PF, falas sobre bombas e explosivos em aeroportos podem causar a retirada de passageiros, atrasos ou cancelamentos de voos e outras consequências.

Mesmo como forma de brincadeira, a orientação é de que comentários sobre objetos perigosos sejam evitados durante o embarque.

A partir de setembro de 2026, novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) permitirão suspender o direito de embarque de passageiros que apresentem comportamento inadequado por até um ano, além da aplicação de multa, conforme o caso.