Reprodução/redes sociais A influenciadora e advogada, Deolane Bezerra

Um veículo de luxo Mercedes-Benz GLC 300 foi apreendido na madrugada deste domingo (9) mediante ordem judicial, na Avenida Salim Farah Maluf, no bairro do Tatuapé, na Zona Leste da capital paulista.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, a apreensão foi feita por meio de investigações ligadas à Operação Vérnix, que ocorre pela Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Presidente Venceslau (SP).

O veículo de luxo pertence à influenciadora digital Deolane Bezerra, de acordo com a CNN Brasil. Ela está presa por envolvimento em um esquema milionário de lavagem de dinheiro e organização criminosa ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

No momento da apreensão, o carro estava sendo conduzido pelo filho da influenciadora, Giliard Vidal dos Santos, que seguia na avenida sentido centro, junto com uma passageira, quando foi abordado pelos policiais.

Operação Vérnix

A ação foi deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo), do MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo), para apurar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC, tendo como alvos Deolane Bezerra e familiares de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, apontado como líder da facção.

A operação teve início em 2019, a partir de mensagens manuscritas encontradas dentro da Penitenciária II de Presidente Venceslau. Os papéis teriam revelado informações de como a facção conduzia a lavagem, além de contatos entre os integrantes do grupo.





A primeira fase da operação focou nos detentos que estavam com os documentos, que mencionavam lideranças da organização e uma “mulher da transportadora”. Essa figura, que, de acordo com as investigações, seria Deolane, teria ajudado a levantar informações sobre servidores públicos.

A influenciadora começou a ganhar destaque na investigação após serem reveladas movimentações financeiras milionárias associadas a uma transportadora ligada a ela. A investigação também identificou vínculos pessoais e empresariais entre Deolane e pessoas investigadas no caso.