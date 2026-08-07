Corpo de Bombeiros Veículos envolvidos no acidente na GO-010 ficaram destruídos após a colisão

Seis pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um ônibus, um caminhão e dois veículos de passeio na GO-010, nas proximidades do Povoado de Samambaia, nesta sexta-feira (07). Entre as vítimas estão dois homens que ocupavam o caminhão, três mulheres e um bebê que viajavam no ônibus, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO).

Além das mortes no local, oito pessoas ficaram em estado grave e foram encaminhadas ao hospital. Uma delas teve uma parada cardiorrespiratória e morreu no, o que foi confirmado pelo Metrópoles.

Aproximadamente 25 vítimas tiveram ferimentos leves ou moderados precisaram ser encaminhadas para unidades de saúde. Equipes de Goiás e do Distrito Federal foram mobilizadas para o resgate.

Segundo o capitão Wilson, de Silvânia, que acompanha a ocorrência no local, uma lista de passageiros apontava 48 pessoas no ônibus, além do motorista, totalizando 49 ocupantes. Em uma atualização inicial, o CBMGO havia informado que o coletivo transportava aproximadamente 40 passageiros. Os números ainda são preliminares e passam por consolidação.

Oito vítimas estão em estado grave

“Infelizmente, estamos com cinco óbitos no local, dois passageiros do caminhão e três passageiros do ônibus”, relatou o militar.

De acordo com os bombeiros, as vítimas em condições mais graves foram encaminhadas diretamente para hospitais. Uma aeronave do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), com médico a bordo, foi acionada para realizar transporte aeromédico e auxiliar na estabilização dos feridos.

O capitão Wilson informou que vítimas também foram transportadas para unidades hospitalares em Brasília e para serviços de saúde da região. Ambulâncias de Luziânia foram mobilizadas para receber cerca de 25 pessoas com ferimentos leves e moderados.

As equipes continuavam no local realizando desencarceramento, atendimento pré-hospitalar e transporte de vítimas no início da tarde.

Operação mobiliza equipes de Goiás e do DF



O CBMGO mobilizou militares do 5º Batalhão Bombeiro Militar, de Luziânia, além de equipes de outras unidades da região.

Corpo de Bombeiros Veículos envolvidos no acidente ficaram completamente destruídos





A estrutura empregada inclui unidades de resgate, viaturas de salvamento avançado, caminhões de combate a incêndio, uma unidade do Samu e a aeronave do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

O acidente ocorreu na GO-010, no sentido Vianópolis. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas.

Como a ocorrência permanece em andamento, o Corpo de Bombeiros ressalta que o número de feridos, a situação das vítimas e outros detalhes podem ser atualizados ao longo do dia.