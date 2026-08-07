Seis pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um ônibus, um caminhão e dois veículos de passeio na GO-010, nas proximidades do Povoado de Samambaia, nesta sexta-feira (07). Entre as vítimas estão dois homens que ocupavam o caminhão, três mulheres e um bebê que viajavam no ônibus, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO).Além das mortes no local, oito pessoas ficaram em estado grave e foram encaminhadas ao hospital. Uma delas teve uma parada cardiorrespiratória e morreu no Hospital Estadual de Luziânia, o que foi confirmado pelo Metrópoles.
Aproximadamente 25 vítimas tiveram ferimentos leves ou moderados precisaram ser encaminhadas para unidades de saúde. Equipes de Goiás e do Distrito Federal foram mobilizadas para o resgate.Segundo o capitão Wilson, de Silvânia, que acompanha a ocorrência no local, uma lista de passageiros apontava 48 pessoas no ônibus, além do motorista, totalizando 49 ocupantes. Em uma atualização inicial, o CBMGO havia informado que o coletivo transportava aproximadamente 40 passageiros. Os números ainda são preliminares e passam por consolidação.“Infelizmente, estamos com cinco óbitos no local, dois passageiros do caminhão e três passageiros do ônibus”, relatou o militar.
Oito vítimas estão em estado grave
De acordo com os bombeiros, as vítimas em condições mais graves foram encaminhadas diretamente para hospitais. Uma aeronave do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), com médico a bordo, foi acionada para realizar transporte aeromédico e auxiliar na estabilização dos feridos.
O capitão Wilson informou que vítimas também foram transportadas para unidades hospitalares em Brasília e para serviços de saúde da região. Ambulâncias de Luziânia foram mobilizadas para receber cerca de 25 pessoas com ferimentos leves e moderados.
As equipes continuavam no local realizando desencarceramento, atendimento pré-hospitalar e transporte de vítimas no início da tarde.
Operação mobiliza equipes de Goiás e do DF
O CBMGO mobilizou militares do 5º Batalhão Bombeiro Militar, de Luziânia, além de equipes de outras unidades da região.
A estrutura empregada inclui unidades de resgate, viaturas de salvamento avançado, caminhões de combate a incêndio, uma unidade do Samu e a aeronave do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
O acidente ocorreu na GO-010, no sentido Vianópolis. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas.
Como a ocorrência permanece em andamento, o Corpo de Bombeiros ressalta que o número de feridos, a situação das vítimas e outros detalhes podem ser atualizados ao longo do dia.