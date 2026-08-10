(Foto: Reprodução) Sol forte e baixa umidade do ar predominam em Goiás

Goiás terá uma terça-feira (11) de sol, calor intenso e baixa umidade do ar. A previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) indica temperaturas máximas de até 39°C em algumas regiões do estado e umidade relativa podendo chegar a 18% durante a tarde.

Segundo o, haverá predomínio de sol em todas as regiões goianas. As temperaturas devem subir rapidamente ao longo do dia, principalmente no Centro-Norte, enquanto as mínimas permanecem mais amenas durante a manhã.

Goiânia pode chegar aos 35°C

As regiões Norte e Oeste terão as maiores temperaturas, com máximas previstas de até 39°C e mínimas de 20°C. No Sudoeste, os termômetros podem variar entre 17°C e 36°C. No Leste, a mínima prevista é de 14°C e a máxima de 36°C. Central e Sul também podem alcançar 36°C.



Na capital, a previsão é de mínima de 17°C e máxima de 35°C, com sol e variação de nebulosidade. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 18% e 75%.

Entre os municípios monitorados pelo Cimehgo, Porangatu pode atingir 37°C. Araguapaz e Aruanã também têm máxima prevista de 37°C, enquanto Itumbiara, Castelândia, Montes Claros de Goiás e Faina podem chegar aos 36°C.

Em Anápolis, a temperatura deve variar entre 18°C e 30°C. Rio Verde e Jataí têm previsão de máxima de 33°C, enquanto Catalão também pode chegar aos 33°C.