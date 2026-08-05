Divulgação Coletiva de Daniel Vilela durante convenção do MDB e partidos da base aliada

O MDB oficializou, nesta quarta-feira (5), a candidatura do governador Daniel Vilela à reeleição em Goiás, com o ex-senador Luiz do Carmo (PSD) de vice. A convenção da coligação Pra Goiás Seguir em Frente também confirmou as candidaturas de Gracinha Caiado (União Brasil), Vanderlan Cardoso (PSD), Zacharias Calil (MDB) e Gustavo Mendanha (PRD) ao Senado.

Mendanha, no entanto, não discursou durante o evento realizado no Centro de Convenções de Goiânia. O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia chegou depois de participar, no mesmo dia, da convenção do PRD, partido pelo qual concorrerá ao Senado.

Ao chegar ao evento, Daniel Vilela afirmou que a chapa representa a continuidade do projeto político iniciado pelo ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), atual candidato à Presidência da República.

Vamos seguir em frente com uma campanha propositiva, com muito otimismo. A prioridade é garantir que a população viva em paz e com serviços públicos de qualidade Daniel Vilela (MDB), candidato à reeleição





Daniel prega unidade após disputa pela vice

Questionado sobre a insatisfação dos grupos que defendiam outros nomes para a vice, Daniel reconheceu que as lideranças tinham pretensões legítimas, mas afirmou que a unidade da coligação deve prevalecer.

“O mais importante é estarmos todos unidos dentro de um projeto. Tem oportunidade e espaço para cada um contribuir com o Estado, independentemente da posição que esteja ocupando”, disse.

O governador apresentou a candidatura como continuidade dos resultados alcançados durante a administração de Caiado. Segundo Daniel, a campanha será baseada em propostas e na comparação entre o atual projeto e as gestões anteriores.

Para ele, os resultados dos últimos anos demonstram que “uma boa política, com princípios e eficiência, é capaz de transformar o Estado”.

Quatro candidaturas ao Senado

A convenção manteve quatro candidaturas ao Senado ligadas ao grupo governista.

Gracinha Caiado lançou oficialmente sua primeira candidatura a um cargo eletivo . Durante o discurso, afirmou que acompanhou Caiado por quatro décadas na vida pública e apresentou a campanha como uma extensão do atual projeto estadual.

“É a primeira vez que lanço minha própria candidatura. Assumo diante de vocês a responsabilidade de ser candidata a senadora pelo Estado de Goiás”, afirmou.

O deputado federal Zacharias Calil destacou a atuação como cirurgião pediátrico e afirmou que decidiu disputar o Senado para ampliar o trabalho desenvolvido por meio das políticas públicas.

“Ser político também é salvar vidas. Quando você destina emendas para um hospital, melhora o atendimento e a saúde das pessoas”, disse.

Vanderlan Cardoso, que busca a reeleição, confirmou o empresário Samir Hajjar, conhecido como Samirão, como segundo suplente da chapa. O empresário é pai da cardiologista Ludhmila Hajjar, médica com projeção nacional.

O senador também elogiou a postura de Luiz do Carmo durante a disputa pela vaga de vice e declarou apoio à chapa de Daniel.

Coligação reúne partidos e federações

A coligação Pra Goiás Seguir em Frente reúne MDB, PSD, Republicanos, Podemos, Avante, Mobiliza, Agir e Democracia Cristã.

Também integram o grupo a Federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas, e a Federação Renovação Solidária, composta por PRD e Solidariedade. Mobiliza e Podemos já haviam realizado suas convenções no sábado (1º).

Além da chapa para o governo e das candidaturas ao Senado, o evento homologou os nomes que disputarão vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa de Goiás.