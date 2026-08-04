Coronel reformado Francisco Eronildo Feitosa Rodrigues foi preso em uma propriedade rural no Entorno do Distrito Federal
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Coronel reformado Francisco Eronildo Feitosa Rodrigues foi preso em uma propriedade rural no Entorno do Distrito Federal

O coronel reformado da Polícia Militar do Distrito Federal Francisco Eronildo Feitosa Rodrigues foi preso nesta segunda-feira (03), em uma propriedade rural localizada entre Águas Lindas de Goiás  e o distrito de Girassol, no Entorno do Distrito Federal.

Segundo levantamento publicado pelo Metrópoles, o militar acumulou ao menos R$ 847,9 mil em remunerações líquidas desde fevereiro de 2023, apesar de ter sido condenado a 54 anos de prisão por cobrança de propina e permanecer foragido.

Francisco Eronildo recebia cerca de R$ 25 mil líquidos por mês em 2026. A Polícia Militar do Distrito Federal afirmou ao veículo que aguarda decisão definitiva do Tribunal de Justiça para adotar as providências administrativas relacionadas aos pagamentos.

Durante a prisão, policiais encontraram um revólver e duas espingardas adulteradas, além de acessórios como lunetas e silenciadores. O coronel e o material apreendido foram levados para a delegacia, antes da transferência ao sistema prisional.

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