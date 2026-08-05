O ex-senador Luiz do Carmo (PSD) foi escolhido para ocupar a vaga de vice na chapa do governador Daniel Vilela (MDB), candidato à reeleição em Goiás. A definição vazou antes da convenção da coligação Pra Goiás Seguir em Frente, marcada para esta quarta-feira (5), quando a composição deverá ser oficializada.A escolha encerra uma disputa que provocou tensão nas últimas semanas entre os grupos ligados aos três principais concorrentes pela vaga. Além de Luiz do Carmo, estavam no páreo o ex-secretário-geral de Governo Adriano da Rocha Lima e o ex-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás José Mário Schreiner, todos filiados ao PSD.Cada nome representava uma estratégia diferente para a campanha. Adriano era defendido por integrantes do núcleo administrativo do governo e por aliados que apostavam em um perfil técnico. José Mário contava com o apoio de setores do agronegócio. Luiz do Carmo, por sua vez, reunia respaldo de lideranças religiosas e de uma parcela da base interessada em ampliar a presença da chapa entre o eleitorado evangélico.
Com a escolha do vice, o PSD amplia sua participação na chapa majoritária da base governista. A legenda também abriga Caiado, candidato à Presidência, e o senador Vanderlan Cardoso, que disputa a reeleição.
Apesar da definição da chapa ao governo, a base de Daniel não concentrou o apoio em apenas dois nomes para o Senado. Quatro candidatos ligados ao grupo governista seguem na disputa pelas duas vagas disponíveis:
- Gracinha Caiado (União Brasil);
- Vanderlan Cardoso (PSD);
- Gustavo Mendanha (PRD);
- Zacharias Calil (MDB).
Coligação reúne 12 partidos
A coligação Pra Goiás Seguir em Frente reúne MDB, PSD, Republicanos, Podemos, Avante, Mobiliza, Agir e [confirmar se o partido é Democracia Cristã], além da Federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas, e da Federação Renovação Solidária, integrada por PRD e Solidariedade. Mobiliza e Podemos realizaram suas convenções no último sábado (1º).
Segundo a coligação, a candidatura de Daniel Vilela conta com o apoio de 227 dos 246 prefeitos goianos, o equivalente a mais de 92% dos gestores municipais do estado. A capilaridade nos municípios é tratada pela campanha como um dos principais ativos para a tentativa de reeleição do governador.