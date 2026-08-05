Reprodução Daniel Vilela escolhe Luiz do Carmo para vice na chapa de reeleição

O ex-senador Luiz do Carmo (PSD) foi escolhido para ocupar a vaga de vice na chapa do governador Daniel Vilela (MDB), candidato à reeleição em Goiás. A definição vazou antes da convenção da coligação Pra Goiás Seguir em Frente, marcada para esta quarta-feira (5), quando a composição deverá ser oficializada.

A escolha encerra uma disputa que provocou tensão nas últimas semanas entre os grupos ligados aos três principais concorrentes pela vaga. Além de Luiz do Carmo, estavam no páreo o ex-secretário-geral de Governo Adriano da Rocha Lima e o ex-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás José Mário Schreiner, todos filiados ao PSD.

Cada nome representava uma estratégia diferente para a campanha. Adriano era defendido por integrantes do núcleo administrativo do governo e por aliados que apostavam em um perfil técnico. José Mário contava com o apoio de setores do agronegócio. Luiz do Carmo, por sua vez, reunia respaldo de lideranças religiosas e de uma parcela da base interessada em ampliar a presença da chapa entre o eleitorado evangélico.

Com a escolha do vice, o PSD amplia sua participação na chapa majoritária da base governista. A legenda também abriga Caiado, candidato à Presidência, e o senador Vanderlan Cardoso, que disputa a reeleição.

Apesar da definição da chapa ao governo, a base de Daniel não concentrou o apoio em apenas dois nomes para o Senado. Quatro candidatos ligados ao grupo governista seguem na disputa pelas duas vagas disponíveis:

Gracinha Caiado (União Brasil);

Vanderlan Cardoso (PSD);

Gustavo Mendanha (PRD);

Zacharias Calil (MDB).

Coligação reúne 12 partidos

A coligação Pra Goiás Seguir em Frente reúne MDB, PSD, Republicanos, Podemos, Avante, Mobiliza, Agir e [confirmar se o partido é Democracia Cristã], além da Federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas, e da Federação Renovação Solidária, integrada por PRD e Solidariedade. Mobiliza e Podemos realizaram suas convenções no último sábado (1º).

Segundo a coligação, a candidatura de Daniel Vilela conta com o apoio de 227 dos 246 prefeitos goianos, o equivalente a mais de 92% dos gestores municipais do estado. A capilaridade nos municípios é tratada pela campanha como um dos principais ativos para a tentativa de reeleição do governador.