O Republicanos realiza neste sábado (1º) a convenção estadual que deve oficializar a candidatura do governador Tarcísio de Freitas à reeleição ao Governo de São Paulo. O evento acontece no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista, e também deve confirmar a coligação que apoiará a chapa na eleição.
O evento abriu os portões às 8h30, e estava marcado para 9h15. Tarcísio, no entanto, chegou com uma hora e meia de atraso.
A convenção integra o calendário eleitoral e reúne dirigentes partidários, filiados e aliados para homologar candidaturas e definir a estratégia da campanha.
Presenças e ausências
A convenção conta com a participação de lideranças dos partidos que integram a coligação, entre elas o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro. Além deles, Guilherme Derrite e André do Prado, pré-candidato ao Senado, também foram ao evento.
Já o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, informou que não participará do evento. Em publicação nas redes sociais, afirmou que a decisão busca evitar conflitos relacionados à campanha presidencial, mas reiterou o apoio do partido à candidatura de Tarcísio ao governo paulista.
O ex-secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite (PL), abriu os discursos agradecendo a "caminhada" de três anos ao lado do governador, ressaltando feitos da gestão e enaltecendo o candidato À Presidência Flávio Bolsonaro (PL). "Nós resolvemos a cracolândia. Aqui em São Paulo nós estamos fechados com Flávio Bolsonaro", disse.
O também pré-candidato ao Senado, André do Prado (PL) foi o segundo a discursar, criticando o PT ao som de coro "aqui não". "Nós temos o melhor governador da história de São Paulo. Que tem um legado a ser defendido. O legado na Saúde, no Saneamento Básico, na Segurança Pública e no Desenvolvimento".
Em seguida, o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), agradeceu a "amizade" que construiu com Tarcísio e os feitos da gestão que auxiliaram a capital durante os últimos quatro anos. "Depende de nós ganhar no primeiro turno", finalizou.
Marcos Pereira, presidente do Republicanos, desejou sucesso aos candidatos presentes e colocou o partido à disposição para ajudar nas candidaturas. Ele também mirou suas falas para o público feminino, onde Tarcísio ainda patina. "Mulheres são essenciais", disse.
O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, também saudou as mulheres inicialmente, e lembrou que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, escolheu Tarcísio como ministro da Infraestrutura. "Escolheu um craque, um gênio, o mais preparado. E é isso que o Brasil precisa hoje, de pessoas preparadas", declarou.
Ele também disse que, se eleito, promete financiar "toda e qualquer" obra que for pedida pelo estado de São Paulo. "Eu tenho esse sonho, que no dia 6 de janeiro, eu veja o Tarcísio assumir", completou.
Coligação reúne 12 partidos
Tarcísio chega à convenção com o apoio de uma coligação formada por 12 partidos: Republicanos, PL, MDB, PSD, União Brasil, PP, Podemos, PSDB, Cidadania, Novo, PRD e Avante.
A definição da aliança reduz o número de candidaturas ao Palácio dos Bandeirantes e consolida a base de apoio do governador para a campanha.
Pesquisa eleitoral
Levantamento da Quaest divulgado nesta semana aponta Tarcísio de Freitas com 41% das intenções de voto no primeiro turno. Fernando Haddad aparece com 26%. Na sequência estão Vera Lúcia (PSTU), com 3%, Carlos Machado (PCB), com 1%, e Vivian Mendes (UP), com 1%.
Segundo a pesquisa, 13% dos entrevistados declararam estar indecisos e 15% afirmaram que pretendem votar em branco ou nulo. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.