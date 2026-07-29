Reprodução Jaine Chaves à esquerda, Nathan Campos e Batriz Soares Souza | Foto: Reprodução

Três pessoas foram mortas a tiros na última terça-feira (28), em duas propriedades rurais localizadas às margens da GO-320, em Goiatuba, no Sul de Goiás. As vítimas foram identificadas como Beatriz Soares Souza, Jaine Chaves e Nahtan Campos.

O suspeito dos crimes, Leonardo Sena, foi encontrado ferido após atirar contra o próprio corpo. Ele foi socorrido em estado grave, passou por cirurgia e permanece internado sob custódia policial no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a principal linha de investigação aponta que Leonardo mantinha um relacionamento com uma das vítimas. A suspeita inicial é de que os homicídios tenham sido motivados por ciúmes, depois que ele encontrou a mulher acompanhada das outras duas pessoas em uma das fazendas.

A dinâmica completa dos crimes, no entanto, ainda é investigada.

Corpos foram encontrados em duas fazendas

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as mortes ocorreram em duas propriedades rurais separadas por aproximadamente 12 quilômetros.

Na primeira fazenda, os militares encontraram uma das mulheres já sem vida e Leonardo ferido por um disparo de arma de fogo. O suspeito recebeu atendimento de emergência no local e foi encaminhado inicialmente ao Hospital Municipal de Goiatuba.

Enquanto atendiam a ocorrência, as equipes foram informadas sobre uma segunda propriedade rural nas proximidades. No local, os bombeiros encontraram os corpos de um homem e de outra mulher.

As vítimas apresentavam ferimentos provocados por disparos de arma de fogo e já estavam mortas quando as equipes chegaram.

Suspeito permanece internado

Após receber os primeiros atendimentos em Goiatuba, Leonardo foi transferido sob escolta policial para o Hugol, em Goiânia, devido à gravidade dos ferimentos.

Ele passou por cirurgia em decorrência do disparo efetuado contra o próprio corpo. Mesmo internado, o suspeito foi autuado em flagrante e permanece sob custódia policial.

A Polícia Civil deverá colher o depoimento dele quando houver autorização médica.



