Divulgação: SES-GO Maria Helena e Maria Eva chegaram a Goiânia para iniciar os exames e a preparação para a cirurgia de separação

As gêmeas siamesas Maria Helena e Maria Eva, de 3 meses, chegaram a Goiânia na segunda-feira (27) para iniciar a preparação para a cirurgia de separação. Naturais de São Paulo, as bebês nasceram unidas pelo abdômen e serão acompanhadas no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad).

O procedimento será conduzido pelo cirurgião pediátrico Zacharias Calil, reconhecido nacionalmente pela atuação em cirurgias de separação de gêmeos siameses. Ainda não há previsão para a operação.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), as crianças passarão por exames, avaliações clínicas e acompanhamento especializado. Os resultados serão utilizados para definir a estratégia cirúrgica mais adequada às características do caso.

Preparação para a cirurgia

Nas próximas semanas, uma equipe multiprofissional acompanhará a evolução clínica das bebês. A prioridade, conforme a SES-GO, é garantir que Maria Helena e Maria Eva estejam nas melhores condições possíveis para enfrentar o procedimento, considerado de alta complexidade.

As decisões sobre o tratamento serão tomadas de forma conjunta por profissionais de diferentes especialidades. Além das condições gerais de saúde, os médicos deverão analisar quais estruturas e órgãos são compartilhados pelas crianças, informação determinante para o planejamento da separação.

O Hecad informou que a série de exames servirá de base para a elaboração do plano cirúrgico. A data do procedimento somente será definida após a conclusão dessa etapa e a avaliação das equipes responsáveis.







