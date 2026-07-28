Gerado por IA Durante a ação, foram apreendidos medicamentos, telefones celulares e computadores

A Polícia Federal realizou, na manhã desta terça-feira (28), a prisão de dois homens suspeitos de cometer abusos sexuais contra mulheres sedadas. A ação faz parte da terceira fase da Operação Somnus, que investiga a prática dos crimes.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão temporária no Pará, além de um mandado de prisão preventiva no Rio Grande do Sul.

Investigações

As investigações apontam que os suspeitos participavam de grupos na internet voltados ao compartilhamento de fotos e vídeos contendo cenas de violência sexual contra mulheres desacordadas. Os investigados também trocariam informações sobre substâncias com propriedades sedativas e formas de utilização para, em tese, praticar os crimes e registrar os abusos.

Há indícios de que um dos investigados tenha praticado crimes contra a própria esposa. No outro caso, o investigado é suspeito de ter praticado crimes contra familiares.

Apreensões

Durante a ação, foram apreendidos medicamentos, telefones celulares e computadores, que serão submetidos à perícia.

Como começaram as investigações

A operação começou em 2025, após a Polícia Federal receber informações da Polícia Criminal da Alemanha (BKA), compartilhadas por meio de uma cooperação internacional coordenada pela Europol. As investigações apontavam a atuação de redes criminosas envolvidas na produção e no compartilhamento de imagens e vídeos de abusos sexuais contra mulheres sedadas.

Ao fim das investigações, os suspeitos poderão responder por crimes como estupro de vulnerável, divulgação de cenas de estupro ou de estupro de vulnerável, registro não autorizado da intimidade sexual, além de outros delitos que possam ser identificados durante a apuração.