Divulgação Caminhão da coleta de lixo em São Paulo









O serviço de coleta de lixo foi suspenso na noite desta segunda-feira (27) na zona norte da cidade de São Paulo em protesto pela morte do gari Diego Rafael da Silva, atropelado e morto durante seu horário de trabalho no domingo (26).O funcionário da Loga, concessionária responsável pela coleta, foi atropelado por um motorista que estava embriagado, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

O atropelamento aconteceu no bairro da Barra Funda, zona oeste da capital.A concessionária informou, por meio de nota, que “devido à comoção gerada pelo falecimento do colaborador Diego Rafael da Silva, as equipes de coleta paralisaram as atividades de coleta comum e de materiais recicláveis nas vias atendidas pela frequência de coleta da segunda-feira (27), no período noturno”.

Ainda segundo informações da empresa, os serviços serão retomados “gradualmente e normalizados” até quarta-feira (29). De acordo com informações da Polícia Civil, o motorista que atropelou Diego tem 53 anos de idade e apresentava sinais evidentes de embriaguez no momento do atropelamento.

O homem fez o teste do bafômetro, que constatou a presença de álcool em seu organismo acima do limite previsto em lei.O motorista foi preso em flagrante por homicídio e está preso no 7º Distrito Policial, no bairro da Lapa.