Divulgação/PRF Carga de 700 toneladas inicia deslocamento pela Dutra em Roseira

Uma carga superdimensionada de aproximadamente 700 toneladas começou a percorrer a Rodovia Presidente Dutra na manhã desta terça-feira (28). O comboio saiu por volta das 9h40 do km 78, em Roseira, no estado de São Paulo, e segue no sentido Rio de Janeiro.

A operação pode provocar lentidão e retenções ao longo do trajeto. O conjunto circula a uma velocidade máxima de cerca de 25 km/h, tem seis metros de largura e 106 metros de comprimento.

A previsão inicial era de que o deslocamento começasse às 10h. A equipe responsável pela escolta, no entanto, liberou a saída poucos minutos antes.

Segundo informações operacionais repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o comboio deverá percorrer aproximadamente 20 km nesta etapa. A viagem seguirá até o km 58 da Dutra, onde será feita uma parada para liberar o trânsito acumulado atrás da carga.

Comboio ocupa grande espaço na rodovia

As dimensões do conjunto exigem acompanhamento durante todo o percurso. Com seis metros de largura, a carga ocupa uma área considerável da pista e reduz a velocidade dos veículos que seguem no mesmo sentido.

Divulgação/PRF Carga de 700 toneladas inicia deslocamento pela Dutra em Roseira

A circulação depende das condições do trânsito e da segurança em cada trecho. A equipe de escolta poderá interromper ou retardar o avanço caso encontre retenções, acidentes ou obstáculos na rodovia.

A parada no km 58 permitirá que os veículos retidos ultrapassem o ponto em que o conjunto ficará estacionado. Depois, uma nova etapa dependerá de autorização e avaliação das condições da Dutra.

Não foi informado até o momento qual equipamento está sendo transportado, de onde a carga saiu ou qual é seu destino final.

Motoristas que trafegam pela região devem reduzir a velocidade, manter distância do comboio e evitar tentativas de ultrapassagem sem autorização da equipe de escolta. A orientação é acompanhar as condições da rodovia antes de iniciar a viagem.