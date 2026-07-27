Redes sociais/PDT Alexandre Kalil, saudado como candidato a governador, na convenção do PDT

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) confirmou a candidatura de Alexandre Kalil ao governo de Minas Gerais, em convenção realizada neste domingo (26), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em Belo Horizonte. Além da candidatura ao governo, o partido oficializou os nomes que disputarão vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa.

A convenção contou com a presença do presidente estadual do PDT e deputado federal, Mário Heringer, e do presidente nacional da legenda, Carlos Lupi.

Esta será a segunda vez que Alexandre Kalil disputa o governo de Minas Gerais. Em 2022, ele concorreu ao cargo e ficou em segundo lugar, atrás de Romeu Zema (Novo), que teve sua candidatura à Presidência oficializada pelo partido nesta segunda-feira (27).

Na última semana, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) absolveu Kalil na ação em que ele havia sido condenado por improbidade administrativa pelo descumprimento de uma decisão judicial relacionada à retirada de cancelas em condomínio no bairro Mangabeiras, na capital mineira.

A decisão afastou todas as penalidades impostas em primeira instância, entre elas a suspensão dos direitos políticos por cinco anos de Kalil, que poderia impedi-lo de concorrer ao governo.

O candidato do PDT ao governo de Minas Gerais foi anunciado cerca de uma semana depois do partido oficializar o apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em convenção nacional do PDT, realizada na sede do partido em Brasília. O presidente participou do ato.

A trajetória de Alexandre Kalil

Natural de Belo Horizonte, Alexandre Kalil tem 67 anos, e é empresário do setor da construção civil. Antes de entrar na política, ganhou projeção no esporte, área em que seguiu os passos do pai, Elias Kalil, que presidiu o Atlético na década de 1980.

Amira Hissa/PBH Alexandre Kalil (PDT) vai disputar o cargo de governador de MG em outubro





Esteve à frente do clube mineiro entre 2008 e 2014, período em que o time conquistou títulos como a Copa Libertadores de 2013 e a Copa do Brasil de 2014.

Foi eleito prefeito de Belo Horizonte em 2016 pelo PHS e reeleito em primeiro turno em 2020, filiado ao PSD. Em março de 2022, renunciou ao cargo para disputar o governo de Minas Gerais.





Em outubro de 2025, se filiou ao PDT em evento na sede do partido, em Brasília, quando a legenda lançou sua pré-candidatura ao governo de Minas.

O que são as convenções

A convenção nacional é uma etapa obrigatória do calendário eleitoral e oficializa a participação do partido na disputa presidencial.

Durante o evento, a expectativa é que lideranças da legenda apresentem as principais diretrizes da campanha, com foco em temas como economia, segurança pública e combate à corrupção.

Também devem ser discutidas alianças regionais e a organização das campanhas nos estados.



