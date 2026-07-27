Reprodução/Canal Gov O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esperava o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, no Palácio do Itamaraty, em Brasília, nesta segunda-feira (27), jornalistas pediram que ele se posicionasse a respeito de declarações do presidente da Argentina, Javier Milei na convenção nacional do Partido Liberal, que oficializou a candidatura à Presidência do senador Flávio Bolsonaro (PL), no último sábado (25).

O presidente Lula deu uma resposta inesperada aos jornalistas.

Quem é esse cara? Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sobre presidente argentino Javier Milei









Na convenção do PL, Milei foi anunciado, subiu ao palco palco e dançou rock com Flávio Bolsonaro. Assista a um trecho:

O presidente da Argentina, Javier Milei, levou o público a loucura na convenção nacional do PL, que oficializou Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência da República. O argentino foi convidado a discursar pelo próprio filho "01" do ex-presidente Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/Isfvp4mMw9 — iG (@iG) July 25, 2026

Depois, o presidente argentino, que estava em São Paulo em agenda oficial, como chefe de Estado, fez ataques diretos a Lula e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Leia também: Vídeo de Bolsonaro por IA revela controvérsias nas regras do TSE

No seu discurso, Milei chamou Lula de “presidiário” e Moraes de “lixo careca”, o que provocou a reação imediata do Itamaraty.

Reação do Itamaraty

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, convocou o embaixador da Argentina no país, Daniel Raimondi, ainda no domingo (26) e transmitiu ao diplomata estrangeiro a repulsa do governo brasileiro à fala de Milei.

Segundo nota divulgada pelo Itamaraty, “não há precedentes de um presidente estrangeiro que, em território nacional, enfeixe agressões e ofensas ao Chefe de Estado, às instituições democráticas, inclusive ao Poder Judiciário, e ao povo brasileiro”.

Na diplomacia, o ato de convocar embaixador de país estrangeiro expressa descontentamento em relação ao governo que ele representa.





Além de convocar o embaixador da Argentina no Brasil, o Itamaraty também chamou ao Brasil o representante brasileiro em Buenos Aires, Julio Bitelli, que desembarcou na manhã desta segunda na capital federal.

A reunião com Vieira ainda não tem data definida e dependerá da agenda do ministro.