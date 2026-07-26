Reprodução/redes sociais Enchente no Rio Grande do Sul causou enormes prejuízos

Após um sábado (25) predominantemente ensolarado em grande parte do território gaúcho, o Rio Grande do Sul entra em estado de atenção a partir deste domingo (26) para incidências de temporais, chuva em alta escala e de granizo, e ventos fortes que podem superar os 90 km por hora, principalmente na próxima terça-feira (28). A Defesa Civil do Estado alerta emitiu alerta severo de que o tempo instável segue até o início da próxima semana.

Há previsão de chuva intensa, tempestades, rajadas de vento que podem superar os 90 km/h, queda de granizo e elevados acumulados de chuva, com potencial para provocar alagamentos, cheias de arroios e rios, além de inundações em algumas regiões do Estado. Defesa civil RS





Os moradores das regiões de Campanha, Oeste, Centro, Sul, Costa Doce, Região Metropolitana de Porto Alegre, dos Vales, da Serra e o Litoral Norte são os mais vulneráveis a esses volumes alarmantes e já sentem os efeitos da instabilidade logo neste domingo.

Segundo o órgão de proteção, as chuvas podem ultrapassar os 120 milímetros por períordo curto e chegando acumular entre 150 mm e 200 mm em 48 horas, nestas áreas específicas do RS.





Além da consistência chuvosa, a Defesa Civil destaca o perigo associado às rajadas de vento, que podem sser sentidas entre a segunda (27) e terça (28). O quadro instável favorece também a ocorrência de queda de granizo e descargas elétricas intensas em áreas isoladas.

A instituição emite alerta redobrado aos moradores de áreas ribeirinhas e encostas, enfatizando os motoristas destas regiões pelo risco alto.

Pontos críticos sob monitoramento

Rio Jacuí: trecho de Dona Francisca até o delta na Região Metropolitana.

trecho de Dona Francisca até o delta na Região Metropolitana. Rio Uruguai: ponto crítico sob monitoramento entre São Borja e Uruguaiana.

ponto crítico sob monitoramento entre São Borja e Uruguaiana. Rio Ibirapuitã: próximo ao município de Alegrete.

próximo ao município de Alegrete. Rio dos Sinos: risco muito alto de inundação em São Leopoldo.





Impacto dos rios em áreas urbanas

A Defesa Civil reforça que o volume de água trás efeitos diretos nas cheias dos rios e arroios - pequenos canais de água, riachos ou córregos -, nos centros urbanos, concentrando monitoramento maior nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai e Ibirapuitã.

Segundo o órgão, as equipes municipais e estaduais já estão de em prontidão para prestar auxílio aos moradores que serão afetados e ainda, monitora pontos críticos e diques.





Orientações à população

Com este cenário, especialistas e autoridades recomendam que os moradores de áreas com histórico de alagamentos:

Evite áreas alagadas e não atravesse trechos inundados; durante as tempestades, mantenha distância de árvores, postes e estruturas metálicas; em caso de necessidade, siga as orientações da Defesa Civil e dos órgãos de emergência do seu município. Defesa Civil RS





A população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193, em casos de emergência. Além disso, os boletins e atualizações sobre o tempo podem ser acompanhados pelos canais oficiais do órgão, incluindo as redes sociais.