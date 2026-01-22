Divulgação/PMBA Sérgio Nahas foi preso no último sábado (17)

Sérgio Nahas foi preso mais de 23 anos após assassinar a esposa, Fernanda Orfali, em São Paulo. O empresário, que está com 61 anos, foi reconhecido por uma câmera de vídeo monitoramento facial na Praia do Forte, no litoral norte da Bahia.



Segundo informações preliminares, Nahas estava hospedado em um condomínio de luxo. No momento da prisão, a polícia encontrou no local pinos de cocaína, três celulares, um carro, cartões de crédito, além de medicamentos de uso contínuo.

No dia 19 de janeiro, o empresário foi submetido a uma audiência de custódia e deve cumprir a pena, inicialmente de oito anos e dois meses, em regime fechado.

Relembre o caso

Em setembro de 2002, Sérgio Naha s assassinou Fernanda Orfali, que tinha 28 anos no dia do crime, a tiros na casa onde residiam, em Higienópolis, São Paulo. À época, ele alegou suicídio, contudo, as investigações apontaram homicídio doloso.

O julgamento do caso, ocorreu no Tribunal do Júri somente em 2018, resultando na pena de pouco mais de oito anos. Ateriormente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou recurso em habeas corpus ao empresário.





*Reportagem em atualização



