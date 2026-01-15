Reprodução Instagram Mergulho vira tragédia e deixa influenciadora à beira da morte

Um passeio comum à beira-mar terminou em uma situação dramática que mobiliza parentes, amigos e milhares de seguidores nas redes sociais. A nutricionista e criadora de conteúdo Flávia Bueno, de 35 anos, permanece internada em estado grave após um acidente durante um mergulho na praia de Maresias, no litoral norte paulista. As despesas médicas já ultrapassam R$ 1 milhão.

O episódio ocorreu em 3 de janeiro. De acordo com familiares nas redes sociais, Flávia não praticava atividades de risco nem esportes radicais. Ela estava acompanhada de uma amiga e entrou no mar para um mergulho rotineiro quando acabou atingindo a cabeça em um banco de areia, sofrendo um impacto severo.









Com o choque, Flávia perdeu a consciência e precisou de atendimento imediato. Ela foi levada inicialmente a um hospital em São Sebastião, onde acabou sendo entubada. Diante da gravidade do quadro, foi submetida a exames de imagem que revelaram lesões extensas.

Sem convênio médico, a família iniciou uma busca urgente por um hospital com estrutura especializada. O retorno positivo veio de um cirurgião de coluna do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

No dia seguinte ao acidente, em 4 de janeiro, Flávia foi transferida para a capital paulista, onde passou por uma cirurgia complexa para descompressão da medula e estabilização da coluna. Uma nova intervenção cirúrgica foi realizada no domingo (11). Desde então, os gastos com internação, procedimentos e cuidados intensivos cresceram rapidamente.

Mesmo diante do cenário delicado, a família destaca sinais de evolução. Flávia segue na UTI, mas apresenta melhora gradual no quadro neurológico.

A estimativa inicial da equipe médica é que a paciente permaneça internada entre 30 e 40 dias. Com a estabilização do quadro, os familiares avaliam a possibilidade de transferência para um hospital público na capital para dar continuidade ao tratamento.





Nas redes sociais, Flávia construiu uma base expressiva de seguidores ao compartilhar dicas de alimentação e bem-estar. São mais de 151 mil pessoas no Instagram e cerca de 72 mil no TikTok, onde mensagens de apoio se multiplicam diariamente.

Para arcar com os custos elevados, a família organizou uma vaquinha virtual. As contribuições são feitas via Pix, destinadas ao irmão da influenciadora, que responde financeiramente pelo tratamento.

O Portal iG procurou a equipe da influencer, mas até o momento não teve respostas.