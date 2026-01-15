Divulgação | EPR Via Mineira Carga especial segue em direção ao Rio de Janeiro

Uma megaoperação será realizada nesta quinta-feira (15) em Barbacena para dar seguimento a passagem de uma carga especial de 540 toneladas na BR-040. Durante o deslocamento até Juiz de Fora, o tráfego contará com monitoramento de equipes operacionais

Coordenada pela EPR Via Mineira, a operação segue o quinto dia de deslocamento no trecho. Na terça-feira (13), a movimentação teve início às 9h15, com saída do km 688,7, em Alfredo Vasconcelos, e foi finalizada por volta das 12h20, no km 714, com o conjunto transportador estacionado na praça de pedágio de Barbacena.

Veja o vídeo:





“O transporte será retomado na próxima quinta-feira (15), a partir das 9h, em direção a Juiz de Fora, com monitoramento das equipes operacionais ao longo de todo o trajeto e orientações aos usuários para garantir a convivência segura no trânsito”, explica o coordenador de Operações, Luiz Ricardo Rodrigues.

Detalhes da carga

O conjunto transporta um transformador de grandes proporções:

99,70 metros de comprimento

6,90 metros de largura,

5,60 metros de altura

542,60 toneladas - Peso Bruto Total Combinado (PBTC)

A carga segue até o estado do Rio de Janeiro. Por se tratar de uma operação de grande porte e alta complexidade, o cronograma pode sofrer ajustes. A EPR Via Mineira orienta os motoristas a planejarem suas viagens.





Segurança viária

A operação contará com acompanhamento das equipes operacionais da EPR Via Mineira e autorização e escolta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), seguindo um planejamento técnico detalhado para garantir a segurança viária ao longo do trajeto.