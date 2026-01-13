Divulgação/CCR-Motiva Via Dutra tem marginal fechada no Vale do Paraíba

Um trecho da marginal da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no sentido Rio de Janeiro, em frente ao ValeSul Shopping, na zona sul de São José dos Campos, será interditado a partir da noite desta terça-feira (13).

A interdição está prevista para começar às 21h e ocorre em razão das obras de execução das fundações da nova passarela que será construídapela CCR-Motiva, no km 150,376 da rodovia.

Com a ação, o acesso da pista expressa para a Marginal Norte, na altura do km 151, ficará bloqueada por aproximadamente 15 dias, com previsão de reabertura completa em 26 de janeiro.

Segurança no trecho

O trecho contará com sinalização reforçada ao longo de todo o período, assegurando a proteção de motoristas e dos trabalhadores que atuaram na realização das obras.

Durante o período, a orientação é que os condutores utilizem os desvios indicados pela Prefeitura de São José dos Campos, a fim de reduzir os impactos no tráfego e contribuir para a fluidez viária na região.

Para mais informações, basta acessar os seguintes canais de contato:

APP Motiva Rodovias

WhatsApp (11) 2795 2238

Site da RioSP







