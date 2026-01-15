Reprodução/EPR Via Mineira Trecho da BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora

A BR-040 terá um novo ponto de descanso de caminhoneiro, no km 664, em Carandaí, no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. A obra do Ponto de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiros foi anunciada pela concessionária EPR Via Mineira.

De acordo com a empresa responsável pelo trecho, a estrutura oferecerá condições adequadas e seguras para pausas regulares dos motoristas profissionais, além de marcar o início do ciclo de obras estruturantes da concessão, consolidando uma nova etapa de qualificação do corredor Belo Horizonte-Juiz de Fora.

“Ao implantar o Ponto de Parada e Descanso na BR-040, avançamos em uma entrega que reconhece o papel essencial dos caminhoneiros para o desenvolvimento do país e de Minas Gerais, oferecendo condições mais adequadas de trabalho e descanso a quem mantém a economia em movimento", afirmou o diretor-presidente da EPR, José Carlos Cassaniga.



Ainda segundo ele, essa iniciativa fortalece a convivência segura no trânsito e reafirma o compromisso da EPR de salvar vidas, "ao mesmo tempo em que transformamos a infraestrutura da rodovia para um desenvolvimento responsável e duradouro”.



Conforme informações da concessionária, a área total do empreendimento será de 26 mil m² e contará com 77 vagas, acesso controlado, monitoramento 24 horas, áreas de descanso confortáveis e climatizadas, além de sanitários, vestiários, lavanderia, rede gratuita wi-fi e refeitórios organizados, todos em conformidade com os padrões de acessibilidade.



As instalações permitirão que os usuários do PPD façam uso de espaços amplos e adequados para convivência, equipados com TVs, poltronas e áreas destinadas às refeições.



A previsão é de que a obra seja concluída em agosto deste ano e mobilizará investimentos de R$ 20,3 milhões.



“Hoje, autorizamos oficialmente a ordem de serviço para a construção do PPD de Carandaí, uma obra que muda a realidade dos caminhoneiros e mostra, na prática, o que o programa de concessões do Ministério dos Transportes entrega: infraestrutura com prazo, qualidade e impacto direto na vida das pessoas", disse o Ministro dos Transportes, Renan Filho.

Reprodução/EPR Via Mineira O ministro dos Transportes, Renan Filho, assina a ordem de serviço da obra na BR-040

Renan Filho destacou também que o PPD será oferecido pela concessionária, de forma gratuita, garantindo dignidade, melhor organização da viagem e mais segurança.

"É o contrato funcionando e um convite para que a população confie nesse novo modelo. Em agosto, voltaremos para entregar essa obra pronta aos caminhoneiros de todo o Brasil", acrescentou.

O PPD foi concebido como um espaço de cuidado, acolhimento e valorização do caminhoneiro, reunindo parcerias que proporcionarão ações contínuas voltadas à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida de quem move o país.

O local poderá contar com serviços como avaliações de saúde, de bem-estar mental, primeiros socorros, campanhas de vacinação, atendimento odontológico preventivo e emergencial, integrados a campanhas de segurança viária sobre temas fundamentais, como qualidade do sono, controle da hipertensão, hábitos alimentares, riscos da condução sob fadiga e orientações sobre manutenção básica dos veículos.



“Quando você tem um lugar pra chegar, tomar um banho, jantar e deitar sabendo que está em segurança, aí sim dá pra descansar de verdade. Esse projeto representa uma melhoria muito grande, é um avanço importante para quem vive na estrada”, afirma o caminhoneiro José de Arruda.



Transformação da BR-040



O programa de investimentos da concessão da BR-040 prevê R$ 5,4 bilhões ao longo de 30 anos, em obras de melhorias, com R$ 3,4 bilhões concentrados nos primeiros sete anos.



A concessionária será responsável pela implantação de 164 km de pistas, duplicadas, 42 km de faixas adicionais, 15 km de vias marginais, 14 km de ciclovias, 33 dispositivos de interconexões, oito passarelas e uma área de escape para veículos que perdem os freios.







Ainda segundo a EPR Mineira, desde o início da concessão, em agosto de 2024, a concessionária promoveu um processo de requalificação completa da BR-040, com foco na segurança viária e na melhoria imediata da experiência dos usuários.



No primeiro ano, foi realizada a recuperação de mais de 500 quilômetros de faixas, revitalização completa da sinalização horizontal e vertical, incluindo revitalização da pintura e implantação de tachas refletivas.

A concessionária também realizou intervenções em taludes e reforço de iluminação em trechos críticos.



