FreePik Chuva

A previsão do tempo, desta quinta-feira (15), deve ser influenciadas pela combinação entre calor e umidade, o que traz possibilidade de pancadas de chuva em várias áreas do Brasil, conforme boletim meteorológico da agência Climatempo.

Em algumas partes do país, a chuva deve aparecer mais fraca, enquanto em outras há risco de pancadas elevadas, acompanhadas por rajadas de vento.

Confira a previsão do tempo por região:

Sul

Ao longo do dia, a região Sul deve registrar chuvas mais fortes, com risco de temporais, no Paraná e Santa Catarina. Contudo, em outras partes, o calor persiste. No Rio Grande do Sul, o tempo deve permanecer mais firme na maior parte do dia.

No entanto, no fim da noite e madrugada da sexta-feira (16), com a aproximação da frente fria, a previsão é de pancadas de chuva. Já no litoral Sul, a chuva aparece fraca, enquanto na Serra Gaúcha tem possibilidade de registrar pancadas intensas.

Sudeste

A quinta-feira (15) no sudeste brasileiro começa com chuva fraca no norte, nordeste e litoral sul de São Paulo, no Triângulo Mineiro, sul e leste de Minas Gerais e no Espírito Santo. Contudo, deve se intensificas entre o final da manhã e início da tarde em São Paulo, grande parte do Rio de Janeiro e metade sul de Minas Gerais.

Além disso, há risco de temporais, com volumes elevados, chuva no leste e nordeste paulista, sul de Minas e Rio de Janeiro. Apesar disso, as temperaturas seguem elevadas m áreas do litoral, interior e leste paulista e no sul mineiro. No Rio de janeiro e Belo Horizonte há sol pela manhã, mas com possibilidade de chuva à tarde e noite.

Centro-oeste

O tempo no Centro-oeste deve ser marcado por pancadas isoladas em áreas de Mato Grosso e no sudeste de Goiás. No entanto, a previsão é de tempo firme no restante da região. De acordo com o Climatempo, ao longo do dia, com o aumento das instabilidades, a chuva deve aparecer de forma moderada a forte em boa parte de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, com risco de temporais no noroeste de Mato Grosso e no sudeste goiano.

Nordeste

No Nordeste, há chance de chuva fraca no litoral, como também no Ceará e do Maranhão. Com a persistência das instabilidades na faixa litorânea desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia e aumentam no Maranhão, Ceará, norte do Piauí, oeste da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Nesses locais, a chuva deve ocorrer de forma moderada a forte.

Norte

A previsão no Norte brasileiro, desde as primeiras horas de hoje (15), é de chuva forte no Amazonas, metade sul de Roraima, Acre e áreas do Pará. Enquanto, em Rondônia e no norte e oeste do Tocantins, a chuva ocorre de moderada a forte intensidade.

Ademais, há risco de temporais no oeste da Região Norte, além do leste do Amazonas e oeste do Pará. Já no Amapá, o tempo segue instável por influência da Zona de Convergência Intertropical, o que deve ocasionar temporais no norte do estado.



