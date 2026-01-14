Reprodução/redes sociais Lavínia Eduarda Cichaseski e João Victor da Silva

A Polícia Civil do Mato Grosso está investigando a morte de um casal de 20 anos, recém-casados, encontrados sem vida dentro de casa em Sinop, no Mato Grosso.

De acordo com nota encaminhada ao Portal iG pela Polícia Civil do Mato Grosso, está sendo considerada a hipótese de overdose.



Lavínia Eduarda Cichaseski e João Victor da Silva foram localizados na tarde de segunda-feira (12), no quarto da residência do casal, seminus, um sobre o outro e sem sinais vitais.



No local, havia um ventilador ligado, e não foram constatados indícios de violência nos corpos e no imóvel.



O casal estava desaparecido desde o último sábado (10).



Durante a perícia, a polícia encontrou um estojo de caneta sem a tinta, com vestígios de pó branco, além de várias seringas e medicamentos utilizados no tratamento de obesidade, dores intensas, ansiedade, transtornos do pânico, dependência de opioides e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).



Ainda de acordo com informações da Polícia Civil à reportagem, o delegado Bráulio Junqueira, responsável pela investigação do caso, aguarda o laudo pericial, que apontará a causa da morte.







"Uma testemunha, amigo das vítimas, afirmou que ambos eram dependentes químicos e que o casal não tinha inimigos. Também não foram encontrados sinais de violência. Por isso, e pelos elementos encontrados no local, a hipótese de overdose é considerada, mas só poderá ser confirmada com o laudo pericial realizado pela Politec", afirma a PC, em nota.



Os exames de necropsia e toxicologia forense estão sendo realizados pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e permanecem em análise no laboratório, em Cuiabá. O caso continua sob investigação.

