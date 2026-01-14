Divulgação/State Railway of Thailand Acidente ocorreu na região de Nakhon Ratchasima, no trajeto entre Bangcoc e Ubon Ratchathani

Subiu para 28 o número de mortes causadas pela queda de um guindaste de obra em um trem expresso na Tailândia, na última quarta-feira (13).

O acidente ocorreu na composição nº 21, que fazia o trajeto entre a Estação Central de Bangcoc e Ubon Ratchathani, na região de Nakhon Ratchasima, entre as estações Nong Nam Khun e Sikhio.

Inicialmente haviam sido confirmadas quatro mortes, mas o número foi atualizado para 12 e, na manhã desta quarta-feira (14), a quantidade confirmada passou para 28.

O trem transportava 195 pessoas, entre passageiros e funcionários, conforme o mapa de assentos da composição. As autoridades trabalham na identificação das vítimas e no acompanhamento dos feridos.

Divulgação/State Railway of Thailand Queda de guindaste sobre trem na Tailândia deixa 12 mortos





Investigações



Pipat manifestou condolências “às famílias das pessoas que perderam a vida e aos feridos” e disse estar atento ao impacto humano e social do acidente.

“Eu determinei que o diretor-geral do Departamento de Transporte Ferroviário e o governador das Ferrovias da Tailândia fossem imediatamente ao local para investigar a causa do acidente de forma detalhada, clara e transparente, para evitar que algo assim aconteça novamente”, ainda informou o ministro.

Divulgação/State Railway of Thailand Autoridades da Tailândia determinam investigação urgente sobre as causas do acidente ferroviário





Pipat informou também que o Ministério dos Transportes determinou articulação com o Ministério do Trabalho para verificar se as vítimas se enquadram na legislação trabalhista, possibilitando acionar o Seguro Social e o Fundo de Indenização, para garantir auxílio rápido e adequado.

O diretor-geral do Departamento de Transporte Ferroviário, Pichet Kunathammarak, afirmou que já está em campo com equipes para apurar a causa do acidente e avaliar medidas de segurança na área de obra.





O vice-governador das Ferrovias da Tailândia e governador interino do órgão, Anan Phonimdaeng, relatou que foi ao local logo após receber o alerta para coordenar o atendimento aos passageiros, com envio de feridos aos hospitais Sikhio, Pak Chong Nana, Theparat e Bangkok Ratchasima. As autoridades seguem levantando informações e devem divulgar novas atualizações.