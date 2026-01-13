Reprodução/redes sociais Trump xinga e mostra o dedo do meio a trabalhador

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, xingou e mostrou o dedo do meio a um funcionário durante uma visita da fábrica da Ford em Detroit nesta terça-feira (13).

Veja o vídeo:

HOLY SH*T President Trump just FLIPPED OFF a protester harassing him.. 🤣🤣 pic.twitter.com/4a6N47VTVF— American AF 🇺🇸 (@iAnonPatriot) January 13, 2026





A reação do chefe de Estado, de acordo com a Forbes, teria acontecido após o trabalhador ter gritado "protetor de pedófilo" ao republicano.

O vídeo do TMZ mostra Trump apontando e aparentemente dizendo "vá se f****" após receber o comentário sobre pedofilia, que provavelmente se refere ao descaso de Trump com o renovado interesse nos arquivos de Epstein.

De acordo com a Forbes, a Casa Branca confirmou a autenticidade do vídeo em um comunicado a diversos veículos de imprensa, chamando o manifestante de "lunático" e afirmando que Trump deu "uma resposta apropriada e inequívoca".