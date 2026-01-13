Trump xinga e mostra o dedo do meio a trabalhador
Trump xinga e mostra o dedo do meio a trabalhador

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, xingou e mostrou o dedo do meio a um funcionário durante uma visita da fábrica da Ford em Detroit nesta terça-feira (13). 

Veja o vídeo:


A reação do chefe de Estado, de acordo com a Forbes, teria acontecido após o trabalhador ter gritado "protetor de pedófilo" ao republicano. 

O vídeo do TMZ mostra Trump apontando e aparentemente dizendo "vá se f****" após receber o comentário sobre pedofilia, que provavelmente se refere ao descaso de Trump com o renovado interesse nos arquivos de Epstein.

De acordo com a Forbes, a Casa Branca confirmou a autenticidade do vídeo em um comunicado a diversos veículos de imprensa, chamando o manifestante de "lunático" e afirmando que Trump deu "uma resposta apropriada e inequívoca".

