De janeiro a novembro de 2025, o estado de Minas Gerais contabilizou que cerca de 246 pessoas morreram afogadas, conforme dados divulgados, na última segunda-feira (12), pelo Corpo de Bombeiros. Esse quantitativo, segundo a corporação, representa um aumento de 18% no estado. Em 2024, no mesmo período, o número de mortes por afogamento foi de 209.



O levantamento do Corpo de Bombeiros aponta também que a maior parte das ocorrência está concentrada no interior de Minas. Além disso, os dados mostram que o perfil das vítimas é formado, principalmente, por jovens adultos, de 18 a 29 anos. Em seguida, está a faixa etária de 30 a 39 anos.

Ademias, os municípios com maior quantitativo de óbitos por afogamento são: Felixlândia (15), Governador Valadares e Uberaba, com 12 cada, Divinópolis (11), Juiz de Fora e Uberlândia (9), Boa Esperança e Patos de Minas (8).

Quatro mortes no mesmo dia

No último domingo (11), o estado de Minas Gerais registrou quatro mortes por aforgamento. As vítimas foram um adolescente, de 16 anos, em Vaginha; um turista, de 46 anos, em Baependi.

No município de São Pedro da União, um jovem, de 23 anos, morreu afogado ao ficar preso entre pedras na Cachoeira do Cintra. Além disso, houve o registro da morte de um bebê, de cinco meses, que brincava com os irmãos em uma caixa d'água.



























