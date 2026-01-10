Reprodução/ CCR Motiva Free Flow, Via Dutra





A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) emitiu um alerta aos motoristas sobre golpes que utilizam indevidamente o nome do sistema Free Flow, o pedágio eletrônico sem cancelas adotado em rodovias concedidas. Criminosos têm explorado a novidade para aplicar fraudes, cobrar valores inexistentes e induzir usuários a realizar pagamentos indevidos ou fornecer dados pessoais.

No sistema Free Flow, o veículo passa pelo ponto de cobrança sem parar, sendo identificado por câmeras e sensores. A tarifa deve ser consultada e paga posteriormente, em até 30 dias, diretamente nos canais oficiais da concessionária responsável pela rodovia. A ANTT ressalta que não há envio automático de boletos, nem um site único nacional para consulta de débitos.

Segundo a agência, os golpes mais comuns envolvem a criação de páginas falsas na internet que simulam serviços de consulta de pedágio. Nessas plataformas fraudulentas, o motorista informa dados do veículo e recebe uma cobrança inexistente, geralmente com geração de uma chave Pix que direciona o pagamento aos golpistas. Em outros casos, boletos falsos são enviados por e-mail ou até por correio, com uso indevido de informações obtidas irregularmente.

O diretor-geral da ANTT, Guilherme Theo Sampaio, reforça que a consulta e o pagamento das tarifas devem ser feitos exclusivamente nos canais oficiais das concessionárias. “Cada rodovia possui sua própria plataforma de atendimento, com orientações claras sobre as formas corretas de pagamento e eventuais penalidades em caso de inadimplência”, afirmou.

A ANTT orienta que motoristas desconfiem de cobranças inesperadas, evitem clicar em links desconhecidos e nunca informem dados pessoais ou do veículo em sites não oficiais. Em caso de dúvida ou suspeita de golpe, a recomendação é não efetuar o pagamento e buscar informações diretamente nos canais institucionais da agência ou da concessionária responsável pelo trecho.