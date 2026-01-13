Arquivo pessoal/ Ailton Martins Avião estacionado em fazenda foi comprado pela internet

Quem passa pela GO-330, em Urutaí, no sudoeste goiano, dificilmente acredita no que vê: uma aeronave de grande porte repousando em plena área rural. O cenário improvável tem explicação e uma boa dose de ousadia. O avião, um Boeing 737-200, foi adquirido pela internet e acabou se transformando em uma das histórias mais curiosas da região.

A compra foi feita por Ailton Martins de Oliveira, que divide com o filho e o neto a paixão pela aviação. A operação não foi simples. De acordo com a família, o processo de desmontagem, transporte e remontagem levou cerca de seis meses até que o jato fosse instalado na fazenda, em 2014.

A história ganhou projeção nacional recentemente após vídeos publicados nas redes sociais pelo médico e piloto Benjamim Neto, filho de Ailton. Nas gravações, ele detalha como a aeronave de cerca de 35 toneladas “aterrissou” no quintal da família e relembra a reação inicial à ideia do pai, que chegou a parecer exagerada à primeira vista.

O Boeing pertenceu à antiga Vasp, companhia aérea brasileira que encerrou as atividades em 2005 e teve a falência decretada posteriormente. Com o fim da empresa, parte da frota foi colocada à venda em leilões.

Ailton participou de um deles pela internet e optou por adquirir o avião que estava mais próximo de sua cidade, facilitando a logística do transporte, conforme relatou em entrevista ao jornal O Popular.

Projetado para rotas domésticas, o modelo tem capacidade para cerca de 100 passageiros e mede aproximadamente 32 metros de comprimento. Embora não voe mais, o histórico da aeronave inclui operações internacionais.

Antes de integrar a frota da Vasp, ela passou por companhias do Canadá, Alemanha, Dinamarca e até de Nauru, uma pequena ilha da Oceania.

Mesmo fora de operação, o avião foi mantido em bom estado de conservação. Segundo Benjamim, ainda abriga itens originais, como a caixa-preta, checklist de procedimentos, carrinhos de serviço de bordo, sacolas da companhia aérea e até resíduos de querosene. O prefixo PP-SPH permanece gravado acima de uma das portas, como nos tempos de voo.





Atualmente, a aeronave pode ser visitada, apesar de a fazenda não funcionar como espaço turístico formal. Localizada a cerca de 1,2 mil metros do asfalto, a área recebe curiosos que avistam o avião da estrada e decidem se aproximar para conhecer a estrutura de perto.

A família planeja transformar a curiosidade em um ponto turístico oficial. A ideia é construir um restaurante onde o Boeing será incorporado à área de exposição, oferecendo mais conforto aos visitantes e ajudando a consolidar o local como atração em Goiás. As obras ainda não começaram, mas a expectativa é de que o espaço seja inaugurado ainda este ano em Urutaí.