Divulgação Ministro Silvio Costa Filho

O ministro Silvio Costa Filho (Republicanos) anunciou, nesta terça-feira (13), que deixará o Ministério de Portos e Aeroportos em abril para disputar uma vaga no Senado Federal no pleito de 2026.

Pré-candidato, ele alega que a saída segue o calendário legal e o permitirá maior dedicação ao processo eleitoral.

"Estou trabalhando muito para cada vez mais consolidar a nossa candidatura ao Senado (...)Tenho conversado com o presidente Lula, que cada vez mais tem me estimulado a disputar o Senado, porque ele sabe que sempre procurei fazer política com decência, lealdade e correção", salientou.



À frente do Ministério de Portos e Aeroportos há cerca de dois anos e três meses, Silvio Costa Filho ressalta que sua passagem na pasta, que segue até abril deste ano, foi marcada por avanços com o crescimento do setor portuário e da aviação civil brasileira.

Saídas de ministros

Até 10 de janeiro de 2026, o terceiro mandato de Lula (PT) contabilizou 15 trocas ministeriais. A saída mais recente foi Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Lewandowski pediu demissão por motivos pessoais e familiares, sendo substituído interinamente por Manoel Carlos de Almeida Neto, que era secretário executivo da pasta.

Esse quantitativo de saídas inclui demissões, pedidos de exoneração e realocações ao longo do mandato, iniciado em 2023. Contudo, a lista pode aumentar devido as sinalizações de Anielle Franco (Igualdade Racial), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Rui Costa (Casa Civil) em deixar os cargos por candidaturas eleitorais.









