Divulgação/NYPD 110th Precinct e Reprodução/Fapeza Policial novata vira alvo de investigação após fotos no OnlyFans

Uma policial recém-contratada do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) virou alvo de uma investigação interna depois que fotos nuas publicadas em sua conta no OnlyFans começaram a circular entre colegas da corporação.

A agente é Dannah Battino, de 28 anos, lotada na 110ª Delegacia, no Queens, nos Estados Unidos. O caso pode terminar em demissão por atentado ao pudor, segundo apuração do The New York Post.

Ela ingressou na corporação em abril de 2025 e está em período probatório, uma fase em que qualquer infração considerada incompatível com a função pode resultar em desligamento imediato.

Segundo fontes ouvidas pelo The New York Post, Battino aparecia em dezenas de imagens sensuais, algumas explícitas, publicadas em um perfil no OnlyFans com os nomes “gainswbattino” e “thatcoupleaftermidnight”.

Em parte do conteúdo, ela surgia em cenas íntimas com uma mulher não identificada.

As imagens passaram a ser compartilhadas em grupos internos da polícia, o que levou o Departamento de Assuntos Internos a abrir uma investigação formal.

“Ela deveria ser imediatamente demitida deste cargo. Não há lugar para isso neste departamento. Somos paramilitares e precisamos ter algum tipo de padrão para sermos policiais”, disse uma fonte do NYPD ao jornal.

Outra fonte foi ainda mais direta: “Ela precisa sair do departamento. Ela não deveria estar trabalhando”.

Conta saiu do ar após repercussão

Depois que o caso ganhou repercussão interna, a policial desativou a página na plataforma de conteúdo adulto.

Fontes da corporação afirmam que a conta ficou fora do ar nos últimos dias, justamente após colegas começarem a trocar os prints das fotos.

Uma pessoa próxima ao caso afirmou ao The New York Post que o perfil no OnlyFans teria sido criado antes de Battino entrar para a polícia.

Ainda assim, candidatos ao NYPD são obrigados a declarar todas as fontes de renda no processo de seleção.

O salário inicial de um policial em Nova York é de US$ 60.884 por ano (cerca de R$ 330 mil na cotação atual).

“A omissão de qualquer forma de renda pode ser motivo suficiente para demissão. Eu ficaria surpreso se ela não tivesse ganhado nada com isso”, afirmou ao jornal uma fonte aposentada de alta patente.

Falha na investigação social?

O caso também levantou dúvidas sobre a eficiência do rigoroso processo de seleção do NYPD, que inclui checagem de antecedentes e análise de redes sociais.

“Se nós conseguimos encontrar, por que os investigadores não encontraram?”, questionou a fonte que falou ao The New York Post. “Ela não deveria nem ter passado na seleção.”

Por estar em período probatório padrão de dois anos, Battino pode ser desligada sem necessidade de processo administrativo longo, caso a corporação entenda que houve conduta incompatível com a função policial.

O sindicato dos policiais de Nova York adotou uma posição diferente e saiu em defesa da novata. Para a entidade, a policial não cometeu crime.

“Se ela não fez nada ilegal ou que afete sua capacidade de desempenhar suas funções, então isso não é da conta de ninguém além dela mesma. É vergonhoso que suas informações pessoais estejam sendo divulgadas publicamente”, afirmou Patrick Hendry, presidente da Associação Benevolente da Polícia.

O episódio não é inédito nos Estados Unidos. Em 2022, uma policial novata de Detroit foi suspensa após a descoberta de um perfil pornográfico no OnlyFans. Meses depois, acabou pedindo demissão.

Agora, o futuro de Dannah Battino está nas mãos da Corregedoria do NYPD.