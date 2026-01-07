Divulgação/Hemu Gêmeos siameses nascem em Goiás

Os primeiros gêmeos siameses registrados no Brasil em 2026 nasceram nesta terça-feira (6), no Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento (Hemu), em Goiânia. Marcos e Matheus vieram ao mundo unidos pela região pélvica em um parto de alta complexidade e, logo após o nascimento, foram encaminhados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para acompanhamento especializado.



Classificados como isquiópagos, uma forma rara de gemelaridade em que os bebês nascem conectados pelo quadril e podem compartilhar órgãos e estruturas anatômicas, os recém-nascidos exigiram planejamento detalhado e a atuação integrada de diferentes especialidades médicas desde o pré-natal.



A mãe, Raylane Siqueira de Oliveira, de 22 anos, realizou todo o acompanhamento gestacional no Hemu e estava com 34 semanas de gestação no momento do parto. A família, natural de Canarana (MT), se deslocou até a capital goiana em busca de atendimento especializado. Após o procedimento, a paciente apresentou boa evolução clínica e foi encaminhada à enfermaria.



Segundo a equipe médica, a principal complexidade do parto está relacionada à retirada dos bebês, já que a união física demanda uma incisão maior no útero, elevando os riscos de sangramento e exigindo estrutura hospitalar avançada. A previsão é de que, nas próximas 36 horas, Marcos e Matheus sejam submetidos a um procedimento de colostomia, conforme a avaliação da equipe assistencial.



O nascimento foi acompanhado pelo cirurgião pediátrico Zacarias Calil, referência nacional no tratamento de gêmeos siameses, além de profissionais das áreas de obstetrícia, neonatologia e cirurgia pediátrica.