Memes explodem após mulher esperar Brad Pitt em aeroporto do RS

O que começou como mais um meme divertido nas redes sociais acabou mobilizando a Brigada Militar e a Polícia Civil no Norte do Rio Grande do Sul. Vídeos que circularam intensamente na internet mostram uma mulher aguardando, no aeroporto de Erechim, a suposta chegada do ator hollywoodiano Brad Pitt , cena que rapidamente virou piada, montagem e tema de comentários em todo o país.
A gravação, feita no fim de 2025 e retomada agora nas redes, levou internautas a criarem comparações com golpes virtuais envolvendo falsos perfis de celebridades.
Na ocasião, a mulher, moradora de São Valentim, município da mesma região, afirmou aos policiais militares que mantinha conversas com o astro norte-americano havia cerca de seis meses e que os dois planejavam se casar.
Diante da repercussão nacional e da possibilidade de crime, a Polícia Civil decidiu agir.
Em nota enviada ao Portal iG, o delegado responsável pelo caso, Germano Alves de Lima, informou que, ao tomar conhecimento do vídeo viral, determinou imediatamente que a mulher fosse notificada para prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia de São Valentim.
Durante o depoimento, segundo o delegado, a versão apresentada foi diferente da que havia ganhado a internet. A mulher negou qualquer envolvimento em golpe ou contato com pessoas que se passassem pelo ator.
Ela relatou que tudo não passou de uma brincadeira feita com o filho de 12 anos, que a acompanhava no aeroporto no momento da abordagem policial e da filmagem.
De acordo com o registro policial, a mulher afirmou que nunca enviou dinheiro a terceiros, não sofreu prejuízo financeiro e sequer registrou ocorrência no dia do fato, por entender que não havia necessidade.
Ainda assim, mesmo diante da negativa de crime e da manifestação de desinteresse em representar criminalmente, a Polícia Civil segue apurando o caso.
O objetivo, segundo Germano Alves de Lima, é identificar possíveis golpistas que possam estar usando nomes e imagens de artistas famosos para enganar mulheres na região.
Como medida adicional, foi realizada uma reunião com a secretária de Saúde de São Valentim para discutir a necessidade de avaliação e acompanhamento psicológico da mulher envolvida.
Enquanto isso, nas redes sociais, o episódio continua rendendo memes, piadas e debates, agora acompanhado de um alerta das autoridades sobre golpes virtuais cada vez mais sofisticados que usam a fama como isca.
