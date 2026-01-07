Memes explodem após mulher esperar Brad Pitt em aeroporto do RS
Reprodução/Instagram
Memes explodem após mulher esperar Brad Pitt em aeroporto do RS

O que começou como mais um meme divertido nas redes sociais acabou mobilizando a Brigada Militar e a Polícia Civil no Norte do Rio Grande do Sul. Vídeos que circularam intensamente na internet mostram uma mulher aguardando, no aeroporto de Erechim, a suposta chegada do ator hollywoodiano Brad Pitt , cena que rapidamente virou piada, montagem e tema de comentários em todo o país.


A gravação, feita no fim de 2025 e retomada agora nas redes, levou internautas a criarem comparações com golpes virtuais envolvendo falsos perfis de celebridades.

Na ocasião, a mulher, moradora de São Valentim, município da mesma região, afirmou aos policiais militares que mantinha conversas com o astro norte-americano havia cerca de seis meses e que os dois planejavam se casar.

Brad Pitt no trailer de
Reprodução YouTube - Warner Bros. Pictures Brasil
Brad Pitt no trailer de "F1"


Diante da repercussão nacional e da possibilidade de crime, a Polícia Civil decidiu agir.

Em nota enviada ao Portal iG, o delegado responsável pelo caso, Germano Alves de Lima, informou que, ao tomar conhecimento do vídeo viral, determinou imediatamente que a mulher fosse notificada para prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia de São Valentim.

Durante o depoimento, segundo o delegado, a versão apresentada foi diferente da que havia ganhado a internet. A mulher negou qualquer envolvimento em golpe ou contato com pessoas que se passassem pelo ator.

Brad Pitt
Reprodução
Brad Pitt


Ela relatou que tudo não passou de uma brincadeira feita com o filho de 12 anos, que a acompanhava no aeroporto no momento da abordagem policial e da filmagem.

De acordo com o registro policial, a mulher afirmou que nunca enviou dinheiro a terceiros, não sofreu prejuízo financeiro e sequer registrou ocorrência no dia do fato, por entender que não havia necessidade.

Ainda assim, mesmo diante da negativa de crime e da manifestação de desinteresse em representar criminalmente, a Polícia Civil segue apurando o caso.

O objetivo, segundo Germano Alves de Lima, é identificar possíveis golpistas que possam estar usando nomes e imagens de artistas famosos para enganar mulheres na região.

Como medida adicional, foi realizada uma reunião com a secretária de Saúde de São Valentim para discutir a necessidade de avaliação e acompanhamento psicológico da mulher envolvida.


Enquanto isso, nas redes sociais, o episódio continua rendendo memes, piadas e debates, agora acompanhado de um alerta das autoridades sobre golpes virtuais cada vez mais sofisticados que usam a fama como isca.

Confira alguns do memes feitos com a situação:









    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2026-01-07/memes-explodem-apos-mulher-esperar-brad-pitt-em-aeroporto-do-rs.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes