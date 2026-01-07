Banco de Imagens/Pexels Polícia

A Polícia Militar de São Paulo (PMSP) prendeu um grupo de sete pessoas, sendo cinco adultos e dois adolescentes, envolvidos em um assalto a uma farmácia, localizada na região da Cidade Líder, zona leste da capital paulista, na última terça-feira (6).



Na ocasião, os homens chegaram a roubar 25 canetas emagrecedoras, além de mais de R$ 1 mil em espécie. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o grupo usou um carro alugado para cometer o crime. A partir dos dados cadastrados na locadora, a corporação conseguiu identificar os envolvidos.

Ainda segundo a pasta, os suspeitos foram encontrados em uma avenida do mesmo bairro onde o roubo ocorreu. No veículo, os policiais encontraram parte dos medicamentos roubados. O restante, segundo apurado pela corporação, já havia sido vendido.

Além disso, foram apreendidos dinheiro, cinco aparelhos celulares, um cartão bancário e outros itens. Os suspeitos foram encaminhados à 1ª Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (Divecar), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

De acordo com a SSP, os cinco homens foram presos e autuados por roubo e corrupção de menores. Os adolescentes foram apreendidos e encaminhados à Vara da Infância e Juventude.



