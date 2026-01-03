Foto: Rodrigo T. Ribeiro/ Repórter do Portal iG Rodoviária do Rio

O primeiro final de semana de 2026 foi marcado por intensa movimentação na Rodoviária do Rio. Entre o sábado (3) e o domingo (4), o terminal concentrou milhares de passageiros em embarques e desembarques, impulsionados principalmente pelo retorno das festas de Réveillon e por viagens de lazer de curta duração.

Somente no sábado (3), cerca de 49 mil pessoas circularam pelo local. Já o domingo (4) registrou o maior pico do período, com aproximadamente 71 mil passageiros, consolidando o primeiro fim de semana do ano como um dos mais movimentados da temporada. Para atender à demanda, a operação contou com ônibus extras e reforço no atendimento aos viajantes.

Entre malas, despedidas e reencontros, passageiros aproveitaram a passagem pelo terminal para renovar expectativas. Aos 67 anos, o aposentado Júlio Campos, morador de Araruama, voltava para casa após passar o Réveillon no Rio e resumiu o sentimento de muitos brasileiros.

“Espero que Deus oriente os governantes para fazer uma melhoria para o povo, porque o povo está muito sofrido. Que Ele abençoe a todos com muita saúde, que o resto a gente conquiste”, afirmou.

Também de malas prontas, Daniela Lopes, de 40 anos, saiu de Belford Roxo rumo a Búzios, acompanhada da mãe e da filha, Maria Isabel. Para ela, o novo ano começa com foco na família.

“Desejo realizar todos os meus sonhos, que Deus me abençoe e abençoe toda a minha família”, disse. Já a pequena Maria Isabel recebeu do pai um desejo especial: “Muita sabedoria”. A avó completou com votos de “saúde e paz”.

Vindas da Bahia, as irmãs Marcela Martins Carrara e Júlia Martins Carrara, ambas de 25 anos, faziam escala no Rio após o Réveillon em Morro de São Paulo e seguiam viagem para Juiz de Fora. O clima era de entusiasmo.

“As praias são maravilhosas e estamos vindo com boas experiências de lá”, contou Júlia. Para 2026, as irmãs desejaram “um ano abençoado, com muita saúde, paz e sucesso”, além de espaço para “muita curtição”.

A rodoviária também foi cenário de despedidas emocionadas. Moradora da Tijuca, Roseli Castro, de 49 anos, acompanhava a mãe, Diva, de 81, que retornava sozinha para Minas Gerais após passar as festas com a família.

“Desejo muita paz, amor, saúde e tranquilidade para todos nós”, disse Roseli, ao lado do cachorro Zeus, de quatro anos.

Já o mineiro Patrick Ferreiro Oliveira, de 25 anos, encerrava a passagem pelo Rio após um Réveillon animado.

“Foi top, maravilhoso. Comecei o ano bem”, contou, antes de resumir seus pedidos para 2026: “Paz, saúde, prosperidade”.

A expectativa é de que o fluxo intenso continue ao longo da primeira semana do ano, especialmente para destinos turísticos e cidades do interior.