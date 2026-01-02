Reprodução Transportes públicos operam normalmente no primeiro dia útil do ano

Com o fim das comemorações de Ano Novo e a chegada de 2 de janeiro de 2026, primeiro dia útil após o feriado nacional de 1º de janeiro, diversos serviços públicos e privados retomam a operação padrão em todo o país.

O calendário oficial divulgado pelo Governo Federal não inclui 2 de janeiro como feriado ou ponto facultativo, o que significa que a maior parte dos órgãos e serviços funcionará como em um dia útil comum.

Bancos e instituições financeiras

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento nos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro, mas o atendimento presencial nas agências retorna normalmente em 2 de janeiro.

As transações via PIX funcionam 24 horas, inclusive durante feriados.

INSS e serviços previdenciários

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retoma o atendimento presencial em horário normal em 2 de janeiro, respeitando os agendamentos previamente marcados, após suspensão no dia 1º de janeiro.

Correios

As agências dos Correios suspenderam o atendimento no feriado de 1º de janeiro, mas retomam o atendimento ao público no dia 2 de janeiro de 2026. Os canais digitais e automatizados, como site, aplicativo e telefone, funcionam 24 horas todos os dias.

Saúde pública e urgências

Nos estados e municípios que divulgaram seus calendários, os serviços de saúde essenciais, incluindo atendimentos de urgência e emergência em hospitais e unidades de pronto atendimento (UPAs), funcionam em regime de plantão contínuo, inclusive em 2 de janeiro.

Marcello Casal Jr/Agência Brasil SUS

Unidades básicas de saúde podem ter horários reduzidos ou retomar o atendimento regular em dia útil, a depender do calendário municipal.

Transporte público

Embora não exista um calendário nacional único, governos estaduais e municipais indicam que ônibus, metrôs e trens metropolitanos retornam ao horário de dia útil em 2 de janeiro, após esquemas especiais no feriado prolongado.

Segurança pública

Serviços de polícia, bombeiros e Defesa Civil operam em regime de plantão 24 horas, garantindo a manutenção da ordem e atendimento de emergências mesmo durante feriados e pontos facultativos.

Pontos facultativos e variação municipal

Há municípios que declararam ponto facultativo também em 2 de janeiro como parte do recesso de fim de ano, mas determinaram por decreto que os serviços essenciais continuem funcionando normalmente ou em escala de plantão, como em Paranaguá (PR), onde repartições administrativas ficam em recesso até 2 de janeiro, mas os serviços essenciais operam normalmente.

Em Patrocínio (MG), serviços administrativos e UBS permanecem fechados em 2 de janeiro, mas as UPAs 24 horas mantêm atendimento regular.

No geral, 2 de janeiro marca o retorno à rotina, com a maior parte dos serviços essenciais operando normalmente, enquanto repartições administrativas podem ter ponto facultativo conforme o município ou estado.