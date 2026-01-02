Foto: Rodrigo T. Ribeiro / Repórter do Portal iG Missas são celebradas de hora em hora na Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca, durante a tradicional Benção dos Capuchinhos, que segue até as 19h desta sexta-feira (2)

O Santuário Basílica de São Sebastião, Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca, Zona Norte do Rio, recebe centenas de fiéis desde as primeiras horas desta sexta-feira (2) para a tradicional Benção dos Capuchinhos, também conhecida como Benção da Saúde. A celebração, que acontece na primeira sexta-feira do ano, segue até as 19h, com missas de hora em hora e atendimento para confissões até as 17h.

Entre os fiéis estava a moradora da Tijuca Fernanda Ferreira, de 34 anos, que participou da missa acompanhada do marido, Carlos Cernando, de 35, e do filho do casal, Carlos Cernando, de apenas cinco meses. Para ela, a benção ganha um significado ainda mais profundo com a chegada da maternidade.

Fernanda Ferreira, 34 anos, o marido Carlos Cernando, 35, e o filho do casal, Carlos Cernando, de cinco meses, participam da tradicional Benção dos Capuchinhos





“Eu vim esperando muita paz e menos violência. Quando a gente tem filho pequeno, começa a enxergar o futuro de outra forma, pensando no mundo que vai esperar por ele. Se Deus quiser, também um pouco menos de calor”, disse.

A celebração também atrai devotos de outros estados. A mineira Ana Teixeira passou o Ano Novo no Rio de Janeiro e levou à missa uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, presente dos netos no Natal, para ser abençoada.

A mineira Ana Teixeira leva a imagem de Nossa Senhora Aparecida, presente dos netos, para ser abençoada durante a missa





“Estou muito feliz. Sou devota do Sagrado Coração de Jesus e não perco a missa da primeira sexta-feira do mês. Essa foi muito especial. Volto para casa amanhã com o coração cheio de alegria. Desejo que 2026 traga muita saúde e paz. Como mãe e avó, espero um Rio de Janeiro abençoado para todos”, afirmou.

Seguindo a tradição deixada por São Francisco de Assis, conhecido por sua relação de amor e respeito com os animais, os freis capuchinhos também concederam a benção aos pets. O aposentado José da Silva, de 74 anos, fez questão de levar sua cadela Mary para participar do momento.

José da Silva, 74 anos, leva a cadela Mary para receber a benção dos freis capuchinhos





“Sou muito devoto e não podia deixar de trazer a minha pequena. A Mary é como uma filha para mim. Assim como São Francisco de Assis abençoava os animais, eu trouxe ela para ser abençoada hoje”, contou.

A família também esteve representada por Tássio Buquerque Baix de Miranda, de 31 anos, que participou da celebração ao lado do irmão, Caio Buquerque Baix de Miranda, e do cachorro Gary.

Tássio Albuquerque Baix de Miranda, 31 anos, e o irmão Caio Albuquerque Baix de Miranda participam da celebração acompanhados do cachorro Gary





“Trouxemos o Gary para receber a benção também. Para 2026, desejo muita saúde, felicidade e muito amor para todo mundo”, disse.

Já Helen Albuquerque, de 70 anos, fez questão de atravessar a cidade para manter a tradição. Ex-moradora da Tijuca, ela hoje vive na Barra da Tijuca, mas segue frequentando a igreja.

Helen Albuquerque, 70 anos, atravessa a cidade para acender uma vela e fazer pedidos de saúde e paz durante a tradicional Benção dos Capuchinhos





“Que 2026 traga muita saúde, paz e harmonia entre as famílias. Quando a gente vem aqui e faz os pedidos, eles são realizados. Acendo minha vela na intenção de trazer coisas boas e levar coisas boas também para quem já está do outro lado da vida”, declarou.

A tradicional Benção dos Capuchinhos é uma das celebrações religiosas mais aguardadas do calendário carioca, reunindo fé, esperança e devoção em um momento de renovação espiritual para o início do ano.