Joildo Santos Diferença de 15°C entre favela e bairros ricos revela desigualdade climática em SP

– Foto: Filipe Braggio (pexels)

Desigualdade climática expõe realidades distintas na capital paulista

Um novo estudo revelou dados alarmantes sobre a diferença de temperatura entre favelas e bairros de alta renda em São Paulo durante o verão. A pesquisa, que expõe uma realidade climática desigual, mostra como as comunidades periféricas enfrentam desafios adicionais relacionados ao aquecimento urbano.

Os números que revelam a desigualdade

A diferença de 15°C entre as temperaturas registradas nas periferias e nos bairros nobres da cidade não é apenas um dado estatístico, mas sim um reflexo das condições urbanas distintas que afetam diretamente a qualidade de vida das comunidades. Essa disparidade térmica evidencia como fatores como arborização, densidade populacional e infraestrutura urbana impactam o microclima local.

Fatores que contribuem para o aquecimento nas periferias

As comunidades periféricas enfrentam diversos fatores que contribuem para as altas temperaturas: menor cobertura vegetal, maior densidade de construções, presença de materiais que absorvem mais calor, como telhas de amianto e concreto exposto, além de menor circulação de ar devido ao planejamento urbano inadequado.

Impactos na saúde e bem-estar comunitário

O calor excessivo afeta diretamente a saúde dos moradores, especialmente crianças, idosos e pessoas com condições crônicas. As altas temperaturas podem agravar problemas respiratórios, cardiovasculares e contribuir para a desidratação. Além disso, o consumo de energia para refrigeração impacta significativamente o orçamento familiar.

Soluções comunitárias e políticas públicas necessárias

Apesar dos desafios, muitas comunidades têm desenvolvido soluções criativas, como hortas comunitárias, projetos de arborização local e sistemas de ventilação natural. É fundamental que políticas públicas reconheçam essa desigualdade climática e implementem medidas como criação de áreas verdes, melhoria da infraestrutura urbana e programas de habitação que considerem o conforto térmico nas periferias.