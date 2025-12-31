Reprodução Cinco mortes por fogos de artifício que chocaram o Brasil

Com a chegada da virada do ano e a tradicional queima de fogos em diversas partes do mundo, acidentes envolvendo artefatos explosivos voltam a preocupar autoridades e especialistas. Relembre abaixo cinco casos de mortes causadas por fogos de artifício que ganharam repercussão nacional:

1 - Idosa morre ao usar fogos para acender fogão a lenha

Em setembro de 2016, Josefina Delfino dos Reis, de 82 anos, conhecida como dona Dequinha, morreu em Caratinga (MG) após um acidente doméstico. De acordo com o portal O Tempo, ela utilizou fogos de artifício para acender um fogão a lenha e não percebeu que o material explosivo estava misturado à madeira, provocando a tragédia.

2. Mulher morre atingida por rojão na virada do ano no litoral paulista

Durante a comemoração do Ano Novo de 2023, uma mulher de 38 anos morreu após ser atingida por um rojão na praia do bairro Mirim, em Praia Grande (SP). Segundo familiares, o artefato ficou preso ao corpo da vítima e explodiu antes que pudesse ser removido. As informações são do site A Tribuna.

3. Explosão em imóvel na Zona Leste de São Paulo deixa vítima fatal

Twitter/X Incêndio atinge fábrica de flores artificiais na Mooca, em São Paulo

Uma série de explosões foi registrada em um endereço no cruzamento das avenidas Celso Garcia e Salim Farah Maluf, na Zona Leste da capital paulista. Além de vários feridos, uma pessoa foi encontrada morta no local, após a ocorrência mobilizar equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu.

4. Baloeiro morre carbonizado após explosão em casa no Tatuapé

Reprodução/redes sociais Adir de Oliveira Mariano, 46, vítima fatal da explosão na zona leste de SP

O Instituto Médico-Legal confirmou que o corpo encontrado carbonizado em uma residência que explodiu no bairro do Tatuapé, em São Paulo, era do baloeiro Adir de Oliveira Mariano, de 46 anos. A polícia suspeita que o imóvel armazenava material explosivo, possivelmente ligado à fabricação de balões.





5. Cinegrafista da Band morre após ser atingido por rojão em protesto

Santiago Ilídio Andrade, de 49 anos, teve morte cerebral declarada em fevereiro de 2014, após ser atingido na cabeça por um rojão durante a cobertura de manifestações no Rio de Janeiro. O caso gerou comoção nacional e reacendeu o debate sobre o uso de explosivos em atos públicos.