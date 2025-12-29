Foto: Reprodução Trump tem elevado pressão contra regime de Maduro nos últimos meses

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em uma entrevista de rádio que forças americanas destruíram na semana passada "uma grande instalação" usada pelo narcotráfico, possivelmente indicando um primeiro ataque em terra em meio à campanha de pressão contra o regime do venezuelano Nicolás Maduro.

A declaração de Trump foi feita de maneira casual na última sexta-feira (26/12) em entrevista à rádio WABC, de Nova York, e inicialmente não gerou repercussão. Nesta segunda-feira (29), no entanto, alguns veículos da imprensa dos EUA começaram a destacar as falas.

"Eles têm uma grande fábrica ou uma grande instalação de onde saem os barcos. Há duas noites, nós a eliminamos. Então, nos demos um duro golpe neles'', disse o presidente, quando falava de ações militares contra o narcotráfico na América Latina.

Na entrevista, concedida a John Catsimatidis, bilionário republicano e dono da rádio WABC, Trump não forneceu detalhes sobre o suposto ataque e se a ação teria ocorrido mesmo na Venezuela.

Mas o jornal New York Times informou que membros do governo americano afirmaram posteriormente que o presidente estava se referindo a uma instalação usada por narcotraficantes na Venezuela. Nas últimas semanas, Trump já vinha falando que poderia autorizar ações em terra no país.

Se confirmado, este seria o primeiro ataque em território venezuelano desde que os EUA iniciaram sua campanha de pressão contra o regime de Maduro e deslocaram caças, navios de guerra e um porta-aviões para o Caribe.

Até o momento, o governo Trump só vinha propagandeando ataques em mar aberto a lanchas supostamente usadas por narcotraficantes, além da captura de petroleiros usados pelo regime.

No entanto, o suposto ataque mencionado por Trump não foi confirmado oficialmente pelo Pentágono, a CIA ou outros órgãos de defesa e inteligência dos EUA. O regime venezuelano também não denunciou publicamente qualquer ataque direto ao seu território.

O New York Times também apontou que embora algumas autoridades tenham afirmado que a suposta instalação atacada seria um local usado pelo narcotráfico, não ficou claro qual era exatamente o propósito do local. A Venezuela é uma rota do tráfico de drogas, especialmente cocaína produzida na Colômbia, mas não é considerada um grande produtor de narcóticos.