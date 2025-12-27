Paulo Pinto/Agência Brasil - 09.11.2023 Com as altas temperaturas, populares se refrescam nas fontes do Vale do Anhangabaú





A atuação de uma onda de calor intensificada por um vórtice ciclônico de altos níveis deve manter temperaturas elevadas neste sábado no Rio de Janeiro e em São Paulo. Segundo alerta vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a condição segue até a próxima segunda-feira (29) e representa risco à saúde, com possibilidade de desidratação e agravamento de problemas respiratórios. As máximas previstas são de 38 °C na capital fluminense e de 33 °C na capital paulista.

Enquanto o Sudeste enfrenta calor intenso, o cenário é distinto na Região Sul. A passagem de uma frente fria deve provocar chuvas volumosas no Rio Grande do Sul, com acumulados que podem chegar a 100 mm por dia, além de ventos de até 60 km/h. Há previsão de tempestades, com risco de alagamentos, descargas elétricas e eventual queda de granizo.

Nas regiões Norte e Centro-Oeste, a combinação de calor e umidade favorece pancadas de chuva, principalmente à tarde. Estados como Acre, Roraima e Mato Grosso podem registrar volumes de até 50 mm/dia. As temperaturas máximas previstas são de 30 °C em Rio Branco (AC), 34 °C em Boa Vista (RR) e Cuiabá (MT).

No Nordeste, o calor também predomina. Há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em áreas do litoral, como Salvador (BA) e Fortaleza (CE), onde os termômetros podem atingir 32 °C. No interior da região, o tempo permanece firme, sem previsão de temporais.

De acordo com meteorologistas, o vórtice ciclônico de altos níveis atua como um bloqueio atmosférico, impedindo o avanço de frentes frias e mantendo uma massa de ar quente e seco sobre grande parte do país. Esse tipo de fenômeno é caracterizado quando as temperaturas ficam ao menos 5 °C acima da média climatológica por cinco dias consecutivos, com base em séries históricas de pelo menos 20 anos.

O Inmet orienta a população a redobrar os cuidados diante das condições extremas. Em áreas sob risco de chuva intensa, a recomendação é evitar exposição a intempéries, desligar aparelhos elétricos em caso de instabilidade, não se abrigar sob árvores durante rajadas de vento e buscar informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).