AEN/Divulgação Reservatório Miringuava

Moradores de Curitiba e da Região Metropolitana enfrentam falta de água desde segunda-feira (22). Segundo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), o problema é causado pelo aumento do consumo e pela baixa vazão do Rio Miringuava, um dos principais da região.

De acordo com a empresa, pelo menos 12 bairros da capital e cinco cidades da região metropolitana seguem com o abastecimento comprometido. Em alguns locais, a interrupção passa de 24 horas, com registros de quedas frequentes na pressão da rede.

Em alguns bairros, moradores relatam falta de água desde o período do Natal, o que tem levado muitos a buscar água em casas de parentes ou recorrer a soluções improvisadas.

A Sanepar afirma que realiza manobras operacionais desde segunda-feira para tentar equilibrar o sistema. Segundo a companhia, o consumo de água aumentou cerca de 20% nos últimos dias, impulsionado pelas altas temperaturas registradas em Curitiba e na região metropolitana.

Além da demanda elevada, a empresa aponta a redução da vazão do Rio Miringuava como um dos principais fatores para a instabilidade no abastecimento.

O gerente-geral da Sanepar em Curitiba e Região Metropolitana, Fábio Basso, diz que as obras de ampliação do sistema do Miringuava deveriam estar concluídas, mas sofreram atrasos por questões ambientais.

“Esse atraso por parte do Ibama prejudicou o enchimento do reservatório e contribui diretamente para a dificuldade no abastecimento”, afirma Basso.

Em nota, o Ibama rebate a declaração e informa que a licença ambiental foi emitida ainda em 2024. Segundo o órgão, os atrasos ocorreram porque a Sanepar apresentou estudos incompletos, e a autorização só foi concedida após a correção das pendências.

A Sanepar diz que a previsão de chuva para os próximos dias pode ajudar no início do enchimento da barragem do Miringuava. Mesmo antes da conclusão total da obra, a empresa afirma que os primeiros volumes armazenados já podem ajudar a regularizar o fornecimento.





Enquanto isso, a companhia pede que a população economize água e evite desperdícios até que o sistema volte a operar com estabilidade.

Texto de Jayme Borges.