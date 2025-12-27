EARTH NULL/METSUL Ciclone raro deve causar temporais e ventos extremos por 4 dias





A MetSul Meteorologia alertou que o rio atmosférico que atua sobre o Rio Grande do Sul deve se intensificar neste sábado (27), aumentando o risco de chuva localmente forte a intensa, com grandes volumes em curto período de tempo. O fenômeno atua de forma persistente desde o último domingo (21) e já provocou alagamentos e enxurradas em diversas regiões do estado.

Entre domingo e o fim da tarde de sexta-feira (26), várias cidades registraram acumulados elevados de chuva. Os maiores volumes foram observados em municípios do Noroeste e do Centro do estado, com acumulados superiores a 300 milímetros em locais como São Paulo das Missões, Giruá, Não-Me-Toque, Ijuí e Santo Cristo. Somente na sexta-feira, alguns municípios tiveram mais de 40 milímetros em poucas horas.

Segundo a MetSul, o fenômeno ocorre devido ao transporte contínuo de ar quente e muito úmido da região amazônica em direção ao Sul do país, favorecido por um bloqueio atmosférico associado a um vórtice ciclônico em altos níveis sobre o Centro do Brasil. Esse tipo de sistema concentra grandes quantidades de vapor d’água na atmosfera, aumentando o potencial para chuva volumosa.

Neste sábado, a instabilidade deve atingir a maioria das cidades gaúchas ao longo do dia, com maior risco no Oeste, Centro, Campanha, Sul e Leste do estado. Nessas áreas, a chuva pode ocorrer de forma intensa em pontos isolados, com possibilidade de alagamentos, enxurradas e inundações repentinas. O Sul do Rio Grande do Sul está entre as regiões mais suscetíveis a volumes elevados.

Apesar do tempo instável, a MetSul indica que podem ocorrer períodos de abertura de sol, especialmente no Norte e no Noroeste do estado, onde a chuva tende a ser mais irregular. O calor e a sensação de abafamento devem persistir, principalmente nas áreas com maior presença de sol.