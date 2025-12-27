Reprodução Engavetamento com 67 veículos no Japão





Um engavetamento envolvendo 67 veículos deixou ao menos duas pessoas mortas e 26 feridas na noite desta sexta-feira (manhã de sábado (27) no Brasil) na rodovia Kan-Etsu, uma das principais vias da região de Kanto, no Japão. O acidente ocorreu por volta das 19h30 (horário local), no município de Minakami, na província de Gunma, em meio a uma forte nevasca.

Segundo a polícia japonesa, ao menos 20 veículos pegaram fogo após as colisões, o que agravou a ocorrência e dificultou o trabalho das equipes de resgate. Até as 13h do dia 27 (madrugada no Brasil), as autoridades confirmaram duas mortes e 26 feridos. Cinco pessoas estão em estado grave, enquanto 21 tiveram ferimentos leves, de acordo com o jornal Asahi Shimbun.

A primeira vítima fatal identificada foi Miyuki Wakita, de 77 anos, moradora da cidade de Chofu, em Tóquio. Ela estava no banco traseiro de um dos veículos e morreu em decorrência de múltiplos traumas. A segunda morte foi confirmada na manhã deste sábado, quando socorristas localizaram o corpo de uma pessoa no banco do motorista de um caminhão de grande porte. A identidade da vítima ainda não havia sido divulgada.

De acordo com a reconstrução preliminar da polícia rodoviária, o acidente teve início quando um caminhão de médio porte derrapou na pista coberta de neve e perdeu o controle. Em seguida, um caminhão de grande porte colidiu na traseira do veículo. Motoristas que vinham logo atrás tentaram frear ou desviar bruscamente, mas acabaram batendo uns nos outros, na mureta e no canteiro central, provocando um efeito dominó que envolveu dezenas de carros e caminhões.

No momento do acidente, a região era atingida por nevasca desde a manhã, com visibilidade reduzida e pista escorregadia. Havia uma restrição de velocidade de 50 km/h no trecho, imposta justamente pelas condições climáticas adversas. Ainda assim, a combinação de gelo, tráfego intenso e dificuldade de frenagem contribuiu para a gravidade do engavetamento.

Como consequência, a via expressa Kan-Etsu foi totalmente interditada nos dois sentidos entre os intercâmbios de Yuzawa e Tsukiyono. No pico da ocorrência, a fila de veículos parados chegou a cerca de 700 metros. Para minimizar os impactos, as autoridades autorizaram o uso excepcional da pista contrária para a saída dos motoristas retidos e distribuíram água, alimentos leves e banheiros portáteis durante a madrugada.

A liberação completa da rodovia e o atendimento a todos os envolvidos levaram cerca de nove horas. Autoridades japonesas destacam que, embora engavetamentos desse porte sejam raros, acidentes semelhantes já ocorreram no país durante condições climáticas extremas, em um caso anterior, citado pela imprensa local, 186 veículos se envolveram em uma colisão em cadeia.