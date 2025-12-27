PRF Acidente na Bahia deixa 10 mortos





Dez pessoas morreram em um grave acidente entre dois carros na manhã deste sábado (27) em um trecho da BR-101, no município de Mucuri, no extremo sul da Bahia. Segundo o Portal g1, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os veículos colidiram de frente.

Após a batida, os dois carros pegaram fogo, o que agravou a ocorrência e exigiu a interdição total da pista para o atendimento da ocorrência e a retirada dos veículos. Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente.

A PRF informou que as identidades das vítimas ainda não foram divulgadas. Equipes de resgate e da polícia atuaram no local para controle da situação e liberação gradual da rodovia.

Mucuri está localizada próxima à divisa da Bahia com o Espírito Santo. A ocorrência segue em apuração, e novas informações devem ser divulgadas ao longo do dia.

O Portal iG procurou a PRF da Bahia e aguarda retorno.