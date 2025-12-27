Acidente na Bahia deixa 10 mortos
PRF
Acidente na Bahia deixa 10 mortos


Dez pessoas morreram em um grave acidente entre dois carros na manhã deste sábado (27) em um trecho da BR-101, no município de Mucuri, no extremo sul da Bahia. Segundo o Portal g1, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os veículos colidiram de frente.

Após a batida, os dois carros pegaram fogo, o que agravou a ocorrência e exigiu a interdição total da pista para o atendimento da ocorrência e a retirada dos veículos. Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente.

A PRF informou que as identidades das vítimas ainda não foram divulgadas. Equipes de resgate e da polícia atuaram no local para controle da situação e liberação gradual da rodovia.

Mucuri está localizada próxima à divisa da Bahia com o Espírito Santo. A ocorrência segue em apuração, e novas informações devem ser divulgadas ao longo do dia.

O Portal iG procurou a PRF da Bahia e aguarda retorno.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2025-12-27/acidente-na-br-101-deixa-dez-mortos-no-sul-da-bahia.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes