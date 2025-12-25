PRF Carro a 142 km/h

Um veículo flagrado a 142 km/h teria causado um grave acidente que deixou quatro mortos na BR-101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. A colisão ocorreu na madrugada do dia 24 de dezembro, no km 95 da rodovia, e envolveu ao menos quatro veículos.

Segundo as informações da PRF, uma caminhonete RAM 2500 colidiu na traseira de um Fiat Palio. A força do impacto foi suficiente para arrancar o eixo traseiro do carro atingido, que acabou sendo arremessado para a pista contrária. Na sequência, houve colisões com um Chevrolet Cruze e um Toyota Corolla.

Quatro pessoas morreram no local. As vítimas eram integrantes da mesma família: um casal e duas crianças, de 7 e 10 anos. Os nomes não foram divulgados.

Registros de fiscalização eletrônica indicam que um dos veículos envolvidos trafegava a 142 km/h, velocidade muito acima do limite permitido para o trecho. A Polícia Rodoviária Federal investiga se esse excesso foi determinante para a dinâmica do acidente.

Após a colisão, o condutor apontado como responsável pelo impacto inicial deixou o local antes da chegada do socorro. O caso está sendo investigado, e a polícia busca esclarecer as circunstâncias do acidente e apurar responsabilidades.

A BR-101 chegou a ter interdições parciais durante a madrugada para atendimento às vítimas, perícia e remoção dos veículos.