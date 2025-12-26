A Policia Militar de Pernambuco foi acionada por populares
Um homem, de 62 anos, foi preso após furtar a caixa do dízimo de uma igreja, localizada no município de Itamaracá (PE), no Grande Recife. O caso, segundo informações da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), foi registrado na última quarta-feira (24). 

Segundo a corporação, policiais militares do 26º BPM foram abordados por populares que relataram que um homem havia furtado a caixa do dízimo, onde tinha cerca de R$ 44,10.

"De posse das informações, o efetivo seguiu em diligências e conseguiu capturar o suspeito, bem como recuperar o material furtado", disse a PMPE ao Portal iG.

Conforme a polícia, o homem foi encaminhado à DP de Paulista, na Região Mestropolitana do Recife, junto com as testemunhas, para os procedimentos legais


