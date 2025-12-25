Preprodução/Instagram Caio César, de 18 anos, tentou fugir. Mas, acabou sendo linchado por moradores p

Um jovem, de 18 anos, foi preso em flagrante por matar, usando um canivete, o padrasto durante festa de Natal, na madruguda desta quinta-feira (25), em Jaguariúna (SP). Outras quatro pessoas ficaram feridas.



Caio César dos Santos Bartolomeu não aceitava o relacionamento da mãe com Leandro Flaeschen Moreira, de 41 anos. Mesmo assim, Caio foi até a casa do padrastro para participar da confraternização. A entrada na residência foi permitida pela mãe.

Por volta da meia-noite, a mãe de Caio desejou Feliz Natal ao namorado e os dois acabaram se beijando, o que teria infurecido o jovem. Na ocasião, ele usou o canivete, que estava escondido na roupa, para golpear mais de uma vez Leandro.

A mãe tentou intervir, mas também acabou atingida na mão. Além dela, outras três pessoas foram feridas e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) próxima ao local.

Fuga e prisão

Após o crime, Caio Cesár fugiu do local. No entanto, foi linchado por moradores. O jovem foi encontrado pela polícia e levado para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), O ocorrência foi registrada no Plantão da Delegacia de Jaguariúna como homicídio e lesão corporal. O caso segue sob investigação.









