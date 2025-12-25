Divulgação/PRF A abordagem da PRF aconteceu na última quarta-feira (24), em Abreu e Lima (PE)

Um homem, de 51 anos, foi flagrado dirigindo com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há 21 anos, na última quarta-feira (24), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Abreu e Lima (PE), no Grande Recife.

Além disso, o veículo, uma caminhonete prata, estava com o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) atrasado desde 2020, ou seja, há cinco anos.

A abordagem da PRF aconteceu porque a caminhonete transportava vergalhões de ferro. No entanto, ao consultar a documentação do motorista e do veículo, a corporação constatou que o último licenciamento foi emitido em 2020 e o motorista não renovava a CNH desde 2004.

"A equipe emitiu autuações por conduzir com CNH vencida há mais de 30 dias e pelo licenciamento atrasado. Ambas são infrações gravíssimas, no valor de R$293,47. A caminhonete foi recolhida ao pátio para regularização", informou a PRF.