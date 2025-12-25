Reprodução/Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Jair Bolsonaro

A ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, usou as redes sociais, no início da tarde desta quinta-feira (25), para anunciar que a cirurgia de Jair Bolsonaro, no Hospital DF Star, em Brasília, foi "finalizada com sucesso".



"Cirurgia finalizada com sucesso! Sem intercorrências. Agora é aguardar o retorno da anestesia", escreveu.

O procedimento cirúrgico, para a retirada de uma hérnia inguinal bilateral, foi iniciado às 9h30 de hoje (25). Durante o prerído de internação, que deve durar cerca de uma semana, o ex-presidnete será examinado pelos médicos para o caso dos soluços.

Vigilância 24 horas

A realização da cirurgiu foi mediante autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Na normativa, Bolsonaro deve ser vigiado por agentes da Polícia Federal (PF) enquanto estiver no Hospital DF Star.

A vigilância será 24 horas, com manutenção de dois agentes da PF na porta do quarto, além de outras equipes dentro e fora do hospital. Ademais, foi proibida a entrada de celulares, computadores e dispositivos eletrônicos no quarto do ex-presidente.







